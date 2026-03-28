Griglia di partenza MotoGP, GP USA 2026: Di Giannantonio si prende la pole! Bene Bezzecchi, Bagnaia davanti a Marquez!

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di questa sera (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del GP degli USA, firmando una prestazione notevole in sella alla Ducati VR46 e meritandosi la partenza al palo davanti a un pimpante Marco Bezzecchi, leader del Mondiale che scatterà dalla seconda piazzola con la sua Aprilia. Alle spalle dei due centauri italiani si è inserito il tonico Pedro Acosta con la KTM.

La seconda fila sarà aperta da Francesco Bagnaia, che ha fornito una risposta convincente alla guida della Ducati ufficiale. Il suo compagno di squadra Marc Marquez è soltanto sesto e chiuderà la seconda fila alle spalle della Honda di un sorprendente Joan Mir. Soltanto settima posizione per l’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, seguito dalla Ducati di Alex Marquez e dalla Honda di Luca Marini. Enea Bastianini 12mo con la KTM, Franco Morbidelli è soltanto 20mo con l’altra Ducati VR46.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. L’appuntamento è per le ore 21.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio alle ore 22.00 italiane.

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA MOTOGP 2026

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Joan Mir (Honda)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Luca Marini (Honda)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Ai Ogura (Aprilia)

12. Enea Bastianini (KTM)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Johann Zarco (Honda)

16. Fabio Quartararo (Yamhaa)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Brad Binder (KTM)

19. Jack Miller (Yamaha)

20. Franco Morbidelli (Ducati)

21. Alex Rins (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP USA MOTOGP 2026

Q2

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’00.136 5 6 352.7

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’00.329 6 7 0.193 0.193 350.4

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.485 6 7 0.349 0.156 349.2

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.563 7 7 0.427 0.078 348.1

5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.591 3 7 0.455 0.028 349.2

6 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.637 6 7 0.501 0.046 349.2

7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2’00.696 6 7 0.560 0.059 346.9

8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.765 6 7 0.629 0.069 344.7

9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.891 6 7 0.755 0.126 346.9

10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.014 3 5 0.878 0.123 338.0

11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’01.419 7 7 1.283 0.405 350.4

12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’01.477 5 6 1.341 0.058 343.5

Q1

1 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.977 6 7 346.9

2 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’01.210 3 6 0.233 0.233 348.1

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’01.228 6 7 0.251 0.018 342.4

4 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 2’01.306 6 6 0.329 0.078 342.4

5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 2’01.445 5 6 0.468 0.139 346.9

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’01.553 5 6 0.576 0.108 335.9

7 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.745 3 7 0.768 0.192 340.2

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.865 3 6 0.888 0.120 344.7

9 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.893 3 7 0.916 0.028 336.9

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’02.117 3 6 1.140 0.224 344.7

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’02.366 6 6 1.389 0.249 339.1