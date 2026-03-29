MotoGP, Marco Bezzecchi amaro: “Un’altra Sprint difficile. La caduta? Non stavo cercando di prendere Bagnaia”

Marco Bezzecchi si mangia le mani al termine della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota del team Aprilia, infatti, ha chiuso anzitempo la sua gara con una caduta proprio quando era salito in seconda posizione e sembrava intenzionato a rimontare su Pecco Bagnaia che, in quel momento, era al comando. La troppa foga è costata una caduta davvero da evitare che vede il riminese perdere anche la vetta della classifica generale.

La vittoria è andata a Jorge Martin con 755 millesimi di vantaggio su Pecco Bagnaia, mentre completa il podio Pedro Acosta a 2.4. Quarta posizione per un ritrovato Enea Bastianini a 301, quinta per Alex Marquez a 3.6, quindi sesto Luca Marini a 5.5. Come detto, invece, non completa la gara Marco Bezzecchi, caduto come Marc Marquez che, nella sua scivolata, ha portato con sé anche Fabio Di Giannantonio.

Al termine della gara odierna il pilota del team Aprilia ha raccontato quanto avvenuto in pista: “Un’altra Sprint difficile. Fino a quel momento non era stata facile, ma stava andando bene. Sfortunatamente poi ho fatto un errore in frenata ed ho perso l’anteriore. Stavo dando il massimo, ma non per provare a prendere Pecco. Era il primo giro in cui ero in aria pulita e ho provato a frenare un pelo più tardi. Alla fine è andata così: ho visto che il mio passo era costante e veloce, quindi stavo provando a spingere. Ho frenato un pelo più tardi, tipo 7-8 metri, ma ho perso aderenza al posteriore. E con questa leggera sbandata, diciamo così, non sono riuscito a rallentare abbastanza”. (Fonte Motorsport.com)