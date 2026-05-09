MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi al comando, Martin si avvicina
Marco Bezzecchi si conferma al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della Sprint Race del GP di Francia, quinta tappa stagionale, andata in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro dell’Aprilia rimane in testa alla graduatoria con 108 punti ed sei lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo Jorge Martin, suo compagno di squadra. Terzo posto in classifica per lo spagnolo Pedro Acosta, che scivola a -36, portandosi a quota 72.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026 (dopo Sprint Race GP Francia)
1 Marco Bezzecchi 108
2 Jorge Martin 102
3 Pedro Acosta 72
4 Fabio Di Giannantonio 71
5 Marc Marquez 57
6 Alex Marquez 55
7 Raul Fernandez 54
8 Ai Ogura 51
9 Francesco Bagnaia 43
10 Enea Bastianini 30
11 Brad Binder 28
12 Luca Marini 27
13 Franco Morbidelli 25
14 Johann Zarco 24
15 Fermin Aldeguer 20
16 Fabio Quartararo 16
17 Diogo Moreira 10
18 Joan Mir 8
19 Alex Rins 3
20 Toprak Razgatlioglu 1
21 Jack Miller 0
22 Maverick Viñales 0
23 Michele Pirro 0
24 Augusto Fernandez 0
25 Lorenzo Savadori 0