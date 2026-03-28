Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP USA 2026: Bagnaia risucchiato da Martin, Bezzecchi e Marquez a terra

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra americana e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne (ma con un paio di penalizzazioni di cui tenere conto), i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Francesco Bagnaia sembrava lanciato verso la vittoria nella Sprint Race del GP degli USA: il due volte Campione del Mondo è scattato dalla quarta posizione, è partito a razzo, si è portato al comando dopo la prima curva e ha inscenato un dominio solitario per otto giri sui dieci in programma. Il centauro della Ducati ufficiale si trovava davanti all’Aprilia dello spagnolo Jorge Martin, il quale a metà gara aveva subito il sorpasso da parte del compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Il leader del Mondiale è però caduto quando mancavano tre giri al termine, probabilmente nel tentativo di forzare il passo per cercare nella difficile impresa di avvicinarsi a Bagnaia, ormai lontano più di un secondo. Negli ultimi due giri Martin è rientrato prepotentemente sulle code del ribattezzato Pecco e lo ha superato con una splendida manovra nell’ultima tornata, costringendo il piemontese ad accontentarsi della seconda posizione.

Sul terzo gradino del podio è salito lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), il quale ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini, il connazionale Alex Marquez (Ducati Gresini) e la Honda di Luca Marini. In top-10 anche le Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Real Fernandez, la Honda di Johann Zarco e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

La gara è stata condizionata da un incidente avvenuto nel corso del primo giro: Fabio Di Giannantonio, scattato dalla pole position, ha battagliato con Marc Marquez alle spalle di Bagnaia, lo spagnolo è entrato troppo velocemente al suo interno, ha costretto l’italiano ad allargare la traiettoria, l’iberico è caduto e ha trascinato con sé anche l’alfiere della Ducati VR46. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP USA MOTOGP 2026

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Enea Bastianini (KTM)

5. Alex Marquez (Ducati)

6. Luca Marini (Honda)

7. Ai Ogura (Aprilia)

8. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Brad Binder (KTM)

13. Franco Morbidelli (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Joan Mir (Honda)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Marc Marquez (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Aprilia)

Rit. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Rit. Diogo Moreira (Honda)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP USA MOTOGP 2026

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 20’19.546 162.7

2 9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’20.301 162.6 0.755

3 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’22.030 162.4 2.484

4 6 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’22.745 162.3 3.199

5 5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’23.184 162.2 3.638

6 4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’25.067 162.0 5.521

7 3 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’26.729 161.7 7.183

8 2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’28.180 161.5 8.634

9 1 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 20’30.120 161.3 10.574

10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’32.406 161.0 12.860

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’33.303 160.9 13.757

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’34.113 160.8 14.567

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’35.565 160.6 16.019

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’36.552 160.5 17.006

15 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 20’38.331 160.2 18.785

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21’10.666 156.1 51.120

17 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’39.060 144.1 1 lap

Non classificati

72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 14’13.324 162.8 3 laps

7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 8’14.691 160.4 6 laps

49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 8’50.910 149.5 6 laps

11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 6’43.848 147.4 7 laps