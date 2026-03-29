Marc Marquez penalizzato! Ha causato la caduta di Di Giannantonio: la sanzione da scontare negli USA

Marc Marquez è stato penalizzato per quanto avvenuto nel corso del primo giro della Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Il centauro spagnolo è entrato di prepotenza all’interno di Fabio Di Giannantonio in una curva del terzo settore, era troppo veloce ed è andato lungo, scivolando poi sull’asfaltato.

L’alfiere della Ducati VR46, scattato dalla pole position, si è allargato avendo intuito quanto stava succedendo, ma poi non ha avuto moto di evitare la Ducati ufficiale dell’iberico, l’ha presa ed è caduto egli stesso, chiudendo in anticipo la propria gara. In quel frangente i due contendenti erano in lotta per la terza posizione, alle spalle di Francesco Bagnaia e Pedro Acosta.

Un paio di ore dopo la conclusione della Sprint Race, i commissari di gara hanno deciso di infliggere una penalità a Marc Marquez, il quale dovrà scontare un long lap penalty in occasione del Gran Premio degli USA, che andrà in scena domenica 29 marzo (ore 22.00 italiane). Il Campione del Mondo scatterà dalla sesta piazzola e sarà chiamato a rimontare con anche la zavorra di questa penalità.