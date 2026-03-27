Russell e Antonelli dettano il passo nella FP1 di Suzuka. Cresce la McLaren, Ferrari bene sul passo gara

Tutto come previsto. Il duo composto da George Russell e Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, mettendo in fila tutti i rivali che, ad ogni modo, hanno dimostrato di avere qualche asso nella propria manica. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka baciato dal sole e da temperature interessanti (17° per quanto riguarda l’atmosfera e 39 sull’asfalto) le vetture di Brackley hanno nuovamente fatto la voce grossa con un passo gara che, al momento, ha letteralmente spaventato gli avversari.

George Russell (Mercedes) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:31.666 con le gomme soft, chiudendo con 26 millesimi sul compagno di scuderia, Andrea Kimi Antonelli, che ha fatto segnare un 1:31.692. Terza posizione per Lando Norris (McLaren) in 1:31.798 a 132 millesimi. Il campione del mondo, dopo aver trascorso i primi 20 minuti della sessione ai box per problemi elettrici, ha messo in scena il miglior turno della sua stagione risultando veloce sia nel time attack, sia sul passo gara. Gli risponde il compagno di team, Oscar Piastri, che chiude in 1:31.865 a 199 millesimi, a sua volta con una MCL40 che sembra avere approcciato bene con la pista di Suzuka.

La FP1, poi, ha visto una Ferrari tutta da decifrare. Dopo aver girato a lungo con le gomme hard, i due piloti di Maranello al momento di provare i time attack con le soft non hanno messo in atto un cambio di passo clamoroso, anche per colpa di diversi giri rovinati dal traffico. Ad ogni modo Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione in 1:31.955 a 289 millesimi da Russell, mentre Lewis Hamilton è in sesta in 1:32.040 a 374. Non va oltre la settima posizione, invece, Max Verstappen (Red Bull). Il pilota quattro volte campione del mondo ha accusato quasi 8 decimi di distacco dalla vetta (+0.791 per l’esattezza), subito davanti al neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) ottavo a 863 millesimi, quindi nono il francese Esteban Ocon (Haas) A 835, mentre completa la top10 l’inglese Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 999.

Nella seconda parte della FP1, come tradizione, i piloti si sono concentrati sulle simulazioni di passo gara. Le Mercedes su questo aspetto hanno davvero impressionato. Russell ha martellato sul piede dell’1:35 con le gomme hard, mentre Antonelli è risultato vicino al compagno di team, con qualche escursione sull’1:36. Molto bene anche Norris, con la sensazione di un basso carico di benzina, mentre le due Ferrari hanno messo a segno diversi giri in 1:35, con una mole di giri inferiore alle Frecce d’argento. A questo punto la massima categoria del motorsport si prepara per la seconda sessione di prove libere che prenderà il via alle ore 07.00.