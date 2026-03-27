F1, risultati e classifica FP1 GP Giappone 2026: Antonelli ad un soffio da Russell, Ferrari dietro la McLaren

George Russell ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka il pilota della Mercedes ha messo a segno il tempo di 1:31.666, con 26 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia, Andrea Kimi Antonelli, che ha fatto segnare un 1:31.692.

Terza posizione per Lando Norris (McLaren) in 1:31.798 a 132 millesimi, quarta per Oscar Piastri, che chiude in 1:31.865 a 199 millesimi. Quinto Charles Leclerc in 1:31.955 a 289 millesimi da Russell, mentre Lewis Hamilton è sesto in 1:32.040 a 374. Settimo Max Verstappen (Red Bull) subito davanti al neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) ottavo a 863 millesimi, quindi nono il francese Esteban Ocon (Haas) A 835, mentre completa la top10 l’inglese Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 999.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della prima sessione di prove libere. La FP2, invece, prenderà il via alle ore 07.00.

CLASSIFICA FP1 GP GIAPPONE F1 2026

1 George Russell Mercedes 1:31.666 5

2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +0.026 4

3 Lando Norris McLaren +0.132 3

4 Oscar Piastri McLaren +0.199 4

5 Charles Leclerc Ferrari +0.289 5

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.374 5

7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.791 5

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.863 4

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.935 5

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.999 6

11 Gabriel Bortoleto Audi +1.093 4

12 Nico Hulkenberg Audi +1.132 5

13 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.137 5

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.234 4

15 Pierre Gasly Alpine +1.312 5

16 Franco Colapinto Alpine +1.695 3

17 Carlos Sainz Williams +1.717 3

18 Alexander Albon Williams +2.031 5

19 Sergio Perez Cadillac +2.555 4

20 Valtteri Bottas Cadillac +2.824 3

21 Lance Stroll Aston Martin +3.628 4

22 Jack Crawford Aston Martin +4.696 3