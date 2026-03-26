F1 in tv, GP Giappone 2026: orari prove libere venerdì 27 marzo, programma, streaming

Messo in archivio anche la seconda tappa della stagione, ovvero il Gran Premio della Cina sul tracciato di Shanghai, è già tempo di pensare a quello che vivremo nelle prossime settimane. La F1, infatti, ci proporrà il Gran Premio del Giappone e venerdì 27 marzo si darà il via alle danze con le prime due sessioni di prove libere.

Sullo splendido e complicato tracciato di Suzuka andrà in scena un fine settimana di estrema rilevanza per il campionato. La pista nipponica, infatti, che unisce curve mozzafiato e tratti veloci, è un vero e proprio ago della bilancia per vetture e piloti. Chi vince qui ha una monoposto di alto livello e, non in secondo piano, è un pilota che può puntare al titolo. Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull sono pronte ad incrociare nuovamente le armi.

Tutto fa pensare che la Stella a tre punte abbia le carte migliori sul tavolo per rendere al meglio sul circuito nipponico. La forza messa in mostra nell’ultimo round cinese lo sta a certificare. Per questo, aspettarsi un confronto per la vittoria tra il britannico George Russell e Kimi Antonelli non è affatto una forzatura.

Ferrari cercherà, in qualche modo, di avvicinarsi alle prestazioni dei due piloti della W17. La SF-26 è una macchina dotata di un ottimo telaio, ma è chiaro che il differenziale in termini di potenza nel motore è importante. Sarà anche fondamentale capire come mettere a punto la monoposto per evitare poi in gara di trovarsi con le gomme troppo usurate.

La prima giornata del week end del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 27 marzo. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 03:30 alle 04:30 italiane e dalle 07:00 alle 08:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

GP GIAPPIONE 2026 F1

Venerdì 27 marzo

Ore 03.30-04.30 Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 07.00-08.00 Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 27 marzo

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.