F1, Oscar Piastri: “Non è stato l’inizio ideale, dobbiamo guardare al futuro”

Dopo la Cina, la F1 rimane in Asia per affrontare nel prossimo weekend il Gran Premio del Giappone 2026, terzo capitolo del Mondiale. In attesa delle prove libere di venerdì sullo storico tracciato di Suzuka, i piloti sono oggi intervenuti nel media-day, rilasciando alla stampa le loro sensazioni in vista di un appuntamento importante per il prosieguo della stagione.

Oscar Piastri ha voluto analizzare il momento della McLaren, reduce da un incredibile 0 in Cina a causa del ritiro di entrambe le monoposto prima del semaforo verde. L’australiano non ha ancora incredibilmente disputato nessun Gran Premio e si augura in Giappone di poter finalmente portare al traguardo la sua MCL40. Il nativo di Melbourne ha inizialmente chiarito i motivi dei problemi a Shangai: “Abbiamo scoperto che il problema era di natura elettrica e riguardava il lato HPP del power unit. Ovviamente, è un peccato. Abbiamo profuso molti sforzi congiunti per comprendere il problema e assicurarci che non si ripeta. Almeno sappiamo cosa è andato storto.”

“A prescindere da dove risieda il problema o da chi ne sia responsabile, alla fine nessuno vuole vedere due vetture non prendere il via alla gara, quindi stiamo lavorando sodo per cercare di risolvere la situazione. Non è stato certo l’inizio più ideale, questo è sicuro. Non si può fare altro che guardare al futuro. Non ha senso soffermarsi sulla Cina. Non c’era niente che potessi fare, e questo fine settimana abbiamo una gara qui in cui vogliamo provare a fare meglio.”

Sui prossimi obiettivi ha concluso: “Siamo ottimisti sulla possibilità di migliorare in futuro. Abbiamo la prova di esserci riusciti in passato. Ovviamente ci vorrà del tempo, ma credo che siamo tutti fiduciosi di poter raggiungere questo obiettivo. Abbiamo tutti assaporato il successo in questo momento, e vogliamo tornarci il prima possibile.”