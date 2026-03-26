Max Verstappen cauto verso il GP del Giappone: “Dobbiamo crescere molto. La pausa di aprile ci darà una mano”

Max Verstappen prova a guardare con un minimo di fiducia in direzione del suo fine settimana del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka, dove l’olandese ha una striscia aperta di vittorie consecutive che parla di 4 successi, la Red Bull proverà a tornare in carreggiata, dopo un avvio di campionato ampiamente insufficiente.

Il gap tecnico nei confronti di Mercedes e Ferrari al momento è notevole e recuperare terreno in fretta non sarà semplice. La RB22, infatti, appare lontana parente della RB21 e delle sue edizioni precedenti. Il pilota quattro volte campione del mondo prova a guardare al weekend nipponico con rinnovata fiducia, anche se il realismo non manca.

Lo conferma nel corso dell’incontro con i media del giovedì di Suzuka: “Spero che potremo usare questa gara e, soprattutto, la lunga pausa di aprile per capire un po’ meglio la nostra vettura. Dobbiamo assolutamente imparare dalle prime uscite e cercare di avvicinare le vetture che al momento stanno dominando. Il nostro obiettivo realistico è solo questo”.

Max Verstappen prosegue nel suo racconto: “Il Gran Premio della Cina? Sicuramente non è stato un buon weekend per noi. Anzi, spero che rimanga e rimarrà il nostro peggior fine settimana della stagione. Anche per questo motivo la sosta ci darà una mano. Gli anni scorsi? So di avere vinto molto su questa pista ma ogni stagione fa storia a sé. Dobbiamo essere realistici e ammette che siamo lontanissimi da quei livelli”.