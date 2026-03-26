George Russell è netto: “Non è giusto che tutti cerchino di rallentarci ora che siamo davanti. Su Kimi…”

George Russell si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota inglese, forte di un inizio di stagione eccezionale da parte della sua Mercedes, vuole proseguire su questo trend, sfruttando lo splendido tracciato di Suzuka che potrebbe essere davvero perfetto per le caratteristiche della W17, ovvero una macchina potente ed efficiente.

Le prime due uscite stagionali hanno messo in mostra come la scuderia di Brackley abbia fatto le cose per bene con il pilota classe 1998 capace di dominare la scena nell’esordio di Melbourne, quindi il team capeggiato da Toto Wolff che ha completato la doppietta a Shanghai con lo stesso Russell vittorioso nella Sprint Race ed Andrea Kimi Antonelli, invece, abile a fare il vuoto nella gara domenicale. Una situazione allarmante, per i rivali, che stanno provando in ogni modo a segnalare eventuali irregolarità della Mercedes.

Su questo punto il pilota inglese è netto nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana di Suzuka: “Si può dire quello che si vuole, ma la squadra ha lavorato duramente e bene per portarci a questo livello e, come penso e com’è sempre stato, chi è il migliore ha diritto di vincere. Solo perché siamo tornati in vetta non è giusto che tutti cerchino di rallentarci. Le rivali? La Red Bull mi sembra ancora sovrappeso, stando ad alcune cose che ho letto a livello di stampa la scorsa settimana. La McLaren non ha portato aggiornamenti qui e sta ancora usando il pacchetto iniziale. Non dobbiamo dimenticare queste cose. Ora abbiamo un vantaggio, siamo partiti forte ma non è che tutto rimarrà così scolpito nella pietra magicamente”.

Ultima battuta sul suo vicino di box Andrea Kimi Antonelli, splendido vincitore in Cina: “Sicuramente ha completato un weekend eccellente a Shanghai. Sono contento per lui ma, ovviamente, da pilota avrei preferito esserci io sul gradino più alto del podio – sorride – Ad ogni modo, con tutte le difficoltà che avevamo avuto, ho considerato di avere conquistato 18 punti importanti per la classifica, e non di averne persi 7”.