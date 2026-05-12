24h Nürburgring: Verstappen e le stelle delle GT si preparano per un weekend storico

Si svolgerà questo weekend nell’iconico Nürburgring Nordschleife la 54ma edizione del ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento valido come accaduto negli ultimi anni anche per l’Intercontinental GT Challenge. Cresce l’attesa per una sfida imperdibile con 40 GT3 e ben 161 auto pronte per gareggiare nella pista automobilistica più affascinante ed impegnativa al mondo.

Lo spettacolo è garantito e più che mai come quest’anno l’entry list è di primissimo profilo. Nove i marchi rappresentati nell’Inferno Verde che lo scorso anno ha incoronato per la 21ma volta BMW Motorsport grazie a ROWE Racing ed al quartetto composto da Raffaele Marciello, Augusto Farfus, Kelvin van der Linde e Jesse Krohn.

Tutti torneranno in azione quest’anno: i primi tre con la BMW n. 1 ROWE Racing in compagnia di Jordan Pepper, mentre l’ultimo guiderà la Mercedes AMG GT3 EVO n. 47 KCMG in compagnia di Edoardo Liberati/Nirei Fukuzumi /Naoya Gamou.

BMW avrà altre due auto per puntare sul successo: la n. 99 sempre ROWE Racing di Dan Harper/Max Hesse/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde e la n. 77 Schubert Motorsport di Phillip Eng/Robin Frijns/Charles Weerts/Marco Wittmann.

Lo scorso anno BMW ha avuto la meglio sulla Porsche n. 911 Manthey Racing, chiaramente pronta a tornare in pista. Il ‘Grello’, soprannome della 992 GT3-R EVO di Manthey per la propria livrea verde (green) e gialla (yellow), avrà in azione l’ex vincitore della corsa Kevin Estre e due campioni DTM: Ayhancan Güven e Thomas Preining.

Porsche Motorsport propone anche altri equipaggi di spicco. In merito segnaliamo Klaus Bachler/Tim Heinmann/Sven Muller/Morris Schuring (Falken Motorsport Porsche n. 44), Bastian Buus/Joel Sturm/Michael Christensen/Loek Hartog (Dinamic GT n. 54), Ricardo Feller/Laurin Heinrich/Laurens Vanthoor (Lionspeed GP Porsche n. 24) e Julien Andlauer/Dorian Boccolacci/Nico Menzel/Alessio Picariello (Dunlop Motorsport Porsche n. 17).

Squadra ufficiale ovviamente anche per Mercedes che farà affidamento su Winward Racing per la gestione in pista. Due successi all’attivo per il costruttore di Stoccarda nella 24h del Ring: nel 2013 con la SLS GT3 e nel lontano 2016 con l’AMG GT3 (attualmente in azione dal 2020 nella versione AMG GT3 EVO).

La n. 80 targata ‘Team RAVENOL’ vedrà Maro Engel/Maxime Martin/Fabian Schiller/Luca Stolz, mentre la n. 3 denominata ‘Team Verstappen Racing‘ accoglierà Lucas Auer/Jules Gounon/Daniel Juncadella oltre al quattro volte campione del mondo F1 Max Verstappen.

Debutto tra i più grandi interpreti delle ruote coperte in una delle più significative corse della stagione per l’olandese che quest’anno ha già disputato due eventi al Nordschleife, nell’ordine la seconda e la quinta sfida del NLS (Nürburgring Endurance Series).

BMW ha primeggiato in due occasioni in NLS quest’anno, mentre l’Audi n. 16 Scherer Sport PHX di Ben Green/Christopher Haase/Alexander Sims ha saputo trionfare nella seconda prova di qualificazione (NLS 5). La R8 LMS GT3 EVO II sarà regolarmente in pista anche lo stesso weekend, un equipaggio che può tranquillamente lottare con i migliori anche sull’intera sfida di un giorno.

Per l’Italia oltre al già citato Edoardo Liberati spicca la Ferrari n. 45 Realize Kondo Racing with Rinaldi di Dennis Marschall/Thomas Neubauer/David Perel/Thierry Vermeulen e due Lamborghini Huracan GT3 EVO2 per il team ABT. La n. 84 sarà condotta da Mirko Bortolotti/Luca Engstler/ Patric Niederhauser , mentre la n. 130 vedrà all’opera Nicky Catsburg/Marco Mapelli/Nick Yelloly.

Ferrari ha vinto nel 2023, mentre Lamborghini non ha mai saputo imporsi nell’Inferno Verde. Il marchio bolognese che quest’anno corre nel mondo delle GT anche con la nuova Temerario GT3 ha saputo imporsi con la Huracan GT3 EVO2 lo scorso giugno nella 24h di Spa valida per l’Intercontinental GT Challenge.

La 292 GT3 EVO, altro modello nuovo tra le GT3, ha ottenuto la pole in NLS 5 con l’amico di Max Verstappen, l’olandese Thierry Vermeulen. L’auto di Maranello si è imposta nella 12h Sebring a marzo con AF Corse nella selettiva classe GTD.

Ai margini dell’entry list citiamo la McLaren 720S GT3 EVO n. 69 Dörr Motorsport di Ben Dörr/Timo Glock/ Marvin Kirchhöfer/Timo Scheider e le due Ford Mustang di Haupt Racing Team: la n. 67 di Frank Stippler/David Schumacher/Fabio Scherer/Arjun Maini (Ford EVO 2026) la n. 64 di Dennis Olsen /Christopher Mies/Frederic Vervisch /Arjun Maini.

Venerdì la lotta per la pole, sabato alle 16.00 la partenza della 24h del Ring 2026.