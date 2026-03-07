Quando gli sport invernali oggi in tv: orari sabato 7 marzo e streaming

Oggi sabato 7 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile in Val di Fassa e il gigante maschile a Kranjska Gora, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le sprint in tecnica libera a Lahti, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena a Kontiolahti con la mass start femminile e la staffetta maschile.

Riflettori puntati sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con una nutrita serie di eventi per le sei discipline protagoniste alle nostre latitudini. Da seguire con grande attenzioni i Mondiali di speed skating ad Heerenveen, mentre la Coppa del Mondo di snowboardcross sarà protagonista a Erzurum e lo slittino farà tappa ad Altenberg.

Completano il quadro la combinata nordica, il salto con gli sci e la Coppa del Mondo di snowboard con il PSL a Spindleruv Mlyn, senza dimenticarsi dei Mondiali giovanili di diverse discipline, tra cui quelli di sci alpino a Narvik (in Norvegia si entrerà nel vivo con le discese libere che animeranno la mattinata).

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 7 marzo), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 7 marzo

01.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Ban-K, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

03.40 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Ban-K, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile ad Altenberg (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Spindleruv Mlyn, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Lahti, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.30 SCI DI FONDO (Mondiali giovanili) – 10 km under 23 maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SPORT INVERNALI – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 dalle ore 09.30 alle ore 10.40, dalle ore 12.00 alle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.30 alle ore 12.15, dalle ore 13.30 alle ore 16.15, dalle ore 17.40 alle ore 21.00; diretta streaming su Rai Play nelle medesime fasce orarie)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Erzurum, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team Sprint misto a Lahti, HS130 (diretta streaming su Discovery Plus)

10.30 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Discesa libera femminile a Narvik (diretta streaming sui canali FIS)

10.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Danza a Tallinn, free dance (diretta streaming sul canale di ISU)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile in Val di Fassa (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.00 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Staffetta youth maschile ad Arber (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile ad Altenberg, prima manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Lahti, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

11.30 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Discesa libera maschile a Narvik (diretta streaming sui canali FIS)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.30 SCI DI FONDO (Mondiali giovanili) – 10 km under 23 femminile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 SALTO CON GLI SCI (Mondiali giovanili) – Gara a squadre maschile HS98 a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)

12.40 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile ad Altenberg, prima manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Spindleruv Mlyn, tabellone finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

13.05 SPEED SKATING – Mondiali a Heerenveen, terza giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

13.40 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Kontiolahti (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile ad Altenberg (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.15 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Staffetta juniores maschile ad Arber (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team Sprint misto a Lahti, 12 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Singolo femminile a Tallinn, free skating (diretta streaming sul canale di ISU)

15.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS130 maschile a Lahti, qualificazione (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.40 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Kontiolahti (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

17.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS130 maschile a Lahti, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

