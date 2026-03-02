Coppa del Mondo biathlon Kontiolahti 2026: programma, orari, tv, streaming

Messa in archivio l’avventura olimpica ad Anterselva, la Coppa del Mondo di biathlon riprende la sua corsa. Sulle nevi di Kontiolahti, in Finlandia, il massimo circuito internazionale farà sentire la propria presenza. Una tappa tradizione nel calendario di questa disciplina e in casa Italia ci sarà da fare i conti con alcuni cambiamenti di spartito.

Nella rassegna a Cinque Cerchi si è conclusa la carriera di un simbolo di questa disciplina, ovvero Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha salutato definitivamente il biathlon davanti al proprio pubblico, lasciando un vuoto importante non soltanto per le qualità dell’atleta, ma anche per la sua personalità.

Compagine tricolore che poi dovrà fare meno fino al termine della stagione del suo asso al maschile, Tommaso Giacomel. Le problematiche fisiche che l’hanno riguardato nel corso delle Olimpiadi hanno portato a questa decisione, in modo da ricaricare le pile in vista di quel che sarà. E così, spetterà a Lisa Vittozzi, oro nell’inseguimento femminile ad Anterselva, trascinare la squadra e dimostrare le proprie qualità.

La tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia) inizierà giovedì 5 marzo e terminerà domenica 8. Non è prevista la copertura televisiva, bensì quella in streaming grazie a Eurosport (1 0 2), Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per dare piena copertura dell’appuntamento finlandese.

COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026

Giovedì 5 marzo

Ore 17:05 15 km Individuale femminile

Venerdì 6 marzo

Ore 17:10 20 km Individuale maschile

Sabato 7 marzo

Ore 13:40 12.5 km Mass Start femminile

Ore 15:40 staffetta maschile

Domenica 8 marzo

Ore 13:30 staffette femminile

Ore 16:55 15 km Mass Start maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 o 2, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport