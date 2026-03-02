Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa 2026: programma, orari, tv, streaming. Due discese e un superG per le donne

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e sceglie la Val di Fassa come suggestivo teatro per un nuovo fine settimana dedicato alle discipline veloci. Sono in programma le discese di venerdì 6 marzo, il via sarà alle 11:30, e sabato 7 marzo e il SuperG di domenica 8, per queste ultime due la partenza è prevista alle ore 11:00. La prima gara recupera la libera non disputata a Crans Montana prima delle Olimpiadi.

Sofia Goggia, rivitalizzata dalla splendida vittoria ottenuta nel secondo SuperG di Soldeu, si ripresenta sulle nevi italiane per un weekend che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella corsa verso la conquista delle due coppe di specialità per le quali è ancora in piena corsa.

A tre gare dalla fine, la bergamasca occupa la quarta posizione nella classifica di discesa con 240 punti, a 160 lunghezze dalla leader Vonn, mentre in SuperG, a due appuntamenti dal termine della stagione, guida con 420 punti e 84 di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson.

In caso di vittoria la medaglia di bronzo in libera potrebbe festeggiare il trofeo con una gara di anticipo, mentre un secondo posto costringerebbe Goggia a dover sperare nel mancato successo delle sue più dirette inseguitrici, la tedesca Emma Aicher e la stessa Robinson

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Mercoledì 4 marzo

Ore 10:45 Prima prova cronometrata discesa libera femminile Val di Fassa

Giovedì 5 marzo

Ore 10:45 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile Val di Fassa

Venerdì 6 marzo

Ore 11.30 Discesa libera femminile Val di Fassa

Sabato 7 marzo

Ore 10:45 Discesa libera femminile Val di Fassa

Domenica 8 marzo

Ore 10:45 SuperG femminile Val di Fassa

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.