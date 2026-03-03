Speed skating, Mondial allround e sprint 2026: programma, orari, tv, streaming

Dopo le emozioni ancora vive dei Giochi Olimpici, chiusi dall’Italia con un bottino di tre ori e cinque medaglie complessive, la stagione dello speed skating entra nel suo atto conclusivo. Dal 5 all’8 marzo il grande ghiaccio internazionale si sposta nei Paesi Bassi per i Campionati Mondiali Allround e Sprint 2026, ospitati nella leggendaria Thialf Arena di Heerenveen, autentico santuario della pista lunga mondiale.

Per l’Italia sarà l’ultimo banco di prova di un’annata straordinaria. Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, saranno quattro gli azzurri in gara davanti al calorosissimo pubblico oranje, pronto a trasformare ogni sessione in una festa del ghiaccio.

Al centro dell’attenzione c’è inevitabilmente Francesca Lollobrigida. La campionessa di Frascati arriva all’appuntamento iridato dopo la doppietta olimpica nei 3000 e 5000 metri conquistata a Rho Fiera, risultato che l’ha consacrata definitivamente tra le grandi della disciplina. L’Allround potrebbe rappresentare il capitolo conclusivo di una carriera straordinaria: la 35enne ha già manifestato l’intenzione di allargare la famiglia e prendersi una pausa, ma non è escluso che questo Mondiale possa trasformarsi nella sua “ultima danza” agonistica. In una condizione di forma eccellente, Lollobrigida parte con concrete ambizioni di podio nella classifica generale.

Nel settore femminile, l’Italia si affida anche alla brillantezza di Serena Pergher. Dopo il quarto posto olimpico nei 500 metri, la sprinter azzurra punta a confermarsi tra le migliori interpreti della distanza, cercando un risultato di prestigio nella rassegna iridata dedicata alla velocità pura.

Tra gli uomini, fari puntati su Daniele Di Stefano, protagonista ai Giochi con il quinto posto nei 1500 e il settimo nei 1000 metri, segnali importanti di competitività ad altissimo livello. Accanto a lui ci sarà Riccardo Lorello, già capace di salire sul podio olimpico nei 5000 metri con uno splendido bronzo che ne ha certificato la crescita tra gli specialisti delle lunghe distanze. Al momento non figura tra i convocati Davide Ghiotto, la cui eventuale assenza priva la squadra di un riferimento importante nelle prove endurance.

I Mondiali Allround e Sprint di speed skating, in programma dal 5 all’8 marzo sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), non godranno della diretta televisiva, salvo cambiamenti di palinsesto. E’ prevista per il momento la copertura streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO MONDIALI ALLROUND E SPRINT SPEED SKATING 2026

Giovedì 5 marzo

19:00 500m donne (prima serie sprint)

19:36 500m uomini (prima serie sprint)

20:23 1000m donne (prima serie sprint)

21:21 1000m uomini (prima serie sprint)

Venerdì 6 marzo

19:00 500m donne (seconda serie sprint)

19:36 500m uomini (seconda serie sprint)

20:23 1000m donne (seconda serie sprint)

21:21 1000m uomini (seconda serie sprint)

Sabato 7 marzo

13:05 500m donne allround

13:37 500m uomini allround

14:20 3000m donne allround

15:46 5000m uomini allround

Domenica 8 marzo

13:30 1500m donne allround

14:16 1500m uomini allround

15:12 5000m donne allround

16:06 10000m uomini allround

PROGRAMMA MONDIALI ALLROUND E SPRINT SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e canale Youtube Skating ISU

Diretta testuale: OA Sport