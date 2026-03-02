Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom sulla Podkoren!

Le emozioni non mancheranno certamente in uno degli ultimi fine settimana di una stagione lunga e impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino, con il settore maschile, si sposta in Slovenia, sulla storica Podkoren di Kranjska Gora per il ritorno in auge delle discipline tecniche. Sono in programma lo slalom gigante di sabato 7 marzo e lo slalom speciale di domenica 8 marzo. In entrambe le giornate la prima manche scatterà alle 09:30 e la seconda alle 12:30.

La situazione tra i pali larghi del gigante sembra abbastanza definita. L’inarrestabile Marco Odermatt, prontamente tornato al successo nella prima gara post Milano-Cortina, guida la classifica con 450 punti e 103 lunghezze di vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, reduce dal titolo olimpico vinto sulla Stelvio.

In casa Italia l’auspicio è quello che Alex Vinatzer, grande sconfitto della rassegna a cinque cerchi, possa ritrovare lo smalto che gli ha consentito di raggiungere il podio ad inizio stagione per chiudere nel migliore dei modi un’annata nella quale, dopo l’ottima partenza, le sue prestazioni sono andate in costante calo.

La situazione è decisamente più equilibrata per quanto concerne il discorso legato al successo tra i pali stretti, specialità nella quale tre atleti sono raccolti nel giro di appena sedici punti a due gare dalla conclusione. Il norvegese Atle Lie McGrath, grande deluso di Bormio, precede di un solo punto l’ex connazionale Braathen e di sedici il francese Clement Noel.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 7 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Kranjska Gora

Domenica 8 marzo

Ore 09.30 prima manche speciale maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche speciale maschile Kranjska Gora

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.