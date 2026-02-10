Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (11 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, mercoledì 11 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli del superG maschile di sci alpino, dell’inseguimento individuale maschile della combinata nordica, delle moguls femminili di sci freestyle, dell’individuale femminile di biathlon, dei doppi di slittino, dei 1000 maschili di speed skating e della danza sul ghiaccio di pattinaggio artistico.

Oltre alle finali in programma, inizierà la fase a gironi del torneo di hockey maschile e del curling maschile, si disputeranno le ultime prove cronometrate dello skeleton individuale, e ci saranno le qualificazioni dell’halfpipe dello snowboard.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.10-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Mercoledì 11 febbraio

09.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo

10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 5-6

10.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2

11.27 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile

12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 5-6

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km

14.15 BIATHLON – Individuale femminile

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 1

14.55 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 2

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia

17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche

17.51 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche

18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile

18.53 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance

19.44 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche

20.27 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia

