Buon inizio per Arianna Fontana: supera il turno nei 500 metri alle Olimpiadi

Su il sipario sulle gare di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago, il programma del day 1 si è aperto all’insegna della velocità pura, con i 500 metri femminili. Batterie utili alle atlete più attese per testare la condizione in vista delle semifinali.

Arianna Fontana ha risposto presente, e lo ha fatto in maniera convincente. La campionessa valtellinese, oro olimpico su questa distanza a PyeongChang 2018 e Pechino 2022, ha gestito con grande lucidità la propria batteria insieme all’olandese Michelle Velzeboer. In marcatura dell’“orange” e mostrando anche un buon margine, la fuoriclasse azzurra ha chiuso seconda in 42″668, contro il 42″598 della rivale: un riscontro solido, ottenuto senza spendere energie inutili.

Non hanno deluso nemmeno le altre protagoniste più accreditate della distanza, a partire dalla campionessa del mondo in carica e leader del circuito internazionale, Xandra Velzeboer. L’olandese ha firmato il miglior tempo assoluto con 42″417, precedendo la canadese Courtney Sarault (42″464) e la sorella Michelle Velzeboer. Quinto tempo per Fontana, che, per quanto visto, ha comunque lanciato segnali confortanti.

Nei quarti di finale anche Chiara Betti, seconda nella propria heat alle spalle della citata Xandra Velzeboer in 43″163. Eliminata invece, e decisamente sfortunata, Arianna Sighel: l’americana Corinne Stoddard è incappata in una caduta, coinvolgendo nella dinamica l’incolpevole Sighel e la giapponese Rika Kanai. Ci si sarebbe potuti attendere un avanzamento, ma dalla giuria non è arrivata alcuna decisione in tal senso. Un vero peccato per la trentina.