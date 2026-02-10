Seguici su
Sci di fondo, Klaebo domina le qualificazioni della sprint tc di Tesero alle Olimpiadi. Avanti tutti gli azzurri

2 ore fa

Federico Pellegrino / IPA Sport

A Tesero si sono disputate le qualificazioni della sprint maschile in tecnica classica di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tutti gli azzurri al via approdano ai quarti delle ore 12.15, con Federico Pellegrino 15°, Simone Mocellini 17°, Simone Daprà 23° ed Elia Barp 26°.

Il miglior crono è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che domina in 3’07″57, rifilando 2″51 allo statunitense Ben Ogden, secondo, e 5″49 al transalpino Jules Chappaz. Seguono il ceco Jiri Tuz, quarto a 6″11, e l’altro norvegese Harald Oestberg Amundsen, quinto a 6″75.

Il migliore degli italiani è Federico Pellegrino, 15° a 8″74, mentre Simone Mocellini, 17° a 8″87, merita un encomio particolare, dato che all’azzurro si rompe un bastoncino in un tratto di salita, ma reagisce, nella seconda parte del tracciato recupera 19 posizioni e stacca il pass per i quarti.

Avanzano anche gli altri due italiani al via: 23° posto per Simone Daprà, a 10″77, con l’azzurro che recupera 15 posizioni negli 800 metri finali e passa il turno, infine si classifica 26° Elia Barp, il quale a sua volta recupera 5 piazze nella seconda parte del tracciato e chiude a 10″90.

