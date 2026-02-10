Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 11 febbraio, tv, streaming

Giorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 11 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie, ovvero il superG maschile di sci alpino, l’inseguimento individuale maschile della combinata nordica, le moguls femminili di sci freestyle, l’individuale femminile di biathlon, dei doppi di slittino, dei 1000 maschili di speed skating e della danza sul ghiaccio di pattinaggio artistico.

Grandi speranze per l’Italia sono riposte nei doppi dello slittino, con Voetter/Oberhofer tra le donne e Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier tra gli uomini, nel superG maschile di sci alpino, con Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris, ma c’è grande attesa anche per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella 15 km individuale femminile di biathlon.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.10-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI



Mercoledì 11 febbraio

09.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 5-6 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

10.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2 (Manuela Passaretta)

11.27 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris)

12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 5-6 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

14.15 BIATHLON – Individuale femminile (Michela Carrara, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 1

14.55 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 2

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia

17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche (Voetter/Oberhofer)

17.51 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile (Francesco Betti)

18.53 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche (Voetter/Oberhofer)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche) (Louis Philip Vito III)

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance (Guignard/Fabbri)

19.44 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

20.27 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche) (Louis Philip Vito III)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.10-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.