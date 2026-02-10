Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist superG maschile, Olimpiadi Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Mercoledì 11 febbraio, a Bormio (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma il superG maschile, con la gara che prenderà il via alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 42 atleti in rappresentanza di 21 Paesi.
I quattro azzurri al cancelletto di partenza saranno Christof Innerhofer, che scatterà con il pettorale numero 4, Giovanni Franzoni, che prenderà il via con il 9, Dominik Paris, che partirà con il 13, e Mattia Casse, che scenderà con il 17.
Per il superG maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 11 febbraio
Ore 11.30 SuperG maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SUPERG OLIMPIADI 2026
1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA
2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN
3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA
5 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE
6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI
7 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI
8 54445 HAASER Raphael 1997 AUT
9 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA
10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT
12 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR
13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA
14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR
20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN
21 6531520 MORSE Sam 1996 USA
22 561255 CATER Martin 1992 SLO
23 6532084 RADAMUS River 1998 USA
24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
25 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA
26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA
27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
28 202762 JOCHER Simon 1996 GER
29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
30 104539 SEGER Riley 1997 CAN
31 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG
32 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR
33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
34 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER
35 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR
36 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
37 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB
38 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
39 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
40 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON
41 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR
42 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL