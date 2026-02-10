Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle Olimpiadi

Si è conclusa da pochi minuti la seconda sessione di salti di allenamento per quanto riguarda la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Predazzo il trampolino piccolo, finora ben più che utilizzato, vede di scena i big della specialità avvicinarsi all’individuale che, nella giornata di domani, assegnerà la prima delle tre medaglie in palio in questa rassegna a cinque cerchi.

Nella prima sessione primo posto per l’austriaco Thomas Rettenegger con 106.5 metri e 87.1 punti, davanti al finlandese Ilkka Herola (104.5 e 82.9) e al norvegese Jens Luraas Oftebro (104 e 81.6). Nella seconda i primi due sono sempre Rettenegger e Herola (106.5 e 82.7 l’uno, 105.5 e 813 l’altro), con il terzo posto che però va al giapponese Ryota Yamamoto (102 e 78.8). Nella terza, invece, è Herola a inserirsi al comando con 101.5 e 80.7 davanti all’estone Kristjan Ilves (103 e 80) e a Yamamoto (99.5 e 76.1).

Per quanto riguarda gli italiani, Aaron Kostner si classifica 21° con 96 e 67.3 nella prima sessione, 28° (94 e 58.5) nella seconda e, nella terza, si pone invece 22° (95 e 59.7). Quanto a Samuel Costa, 95 e 65.3 con il 25° posto nel primo salto, 95.5 e 60.5 con il 26° nel secondo e infine, nel terzo, 21° a 93 e 60.1.

Per il veterano della spedizione italiana, Alessandro Pittin, già presente nell’altra Olimpiade tricolore recente, quella di Torino, 30° posto nella prima serie con 91 metri e 57.2 punti, 31° con 89.5 e 50.8 nella seconda, e infine, nella terza, 34° con 87.5 e 40.1. Domani, nella mattina italiana, a partire dalle 10:00 l’appuntamento con la gara, quella vera.