Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Soldeu e Garmisch, startlist, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino continua il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Il settore femminile torna in pista a Soldeu per la seconda prova cronometrata della discesa calendarizzata per venerdì 27 febbraio. La partenza è prevista alle 11:00. Gli uomini effettuano il primo test a Garmisch-Partenkirchen in vista della discesa di sabato, il via sarà dato alle 10:00.

LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00

Nella prima prova cronometrata disputata ieri la ceca Ester Ledecka ha chiuso con il miglior tempo davanti ad un tandem azzurro. Nicol Delago ha ottenuto la seconda piazza con un ritardo di trentasette centesimi e ha preceduto la compagna di squadra Sofia Goggia, terza a quarantatré, di soli sei centesimi. Ha scelto di adottare una condotta più guardinga Federica Brignone che, nelle prossime tre gare, proverà a conquistare i punti necessari ad ottenere il pass per la finale di specialità a Lillehammer.

Il test odierno rappresenterà l’occasione propizia per perfezionare le linee da adottare nella gara di domani e incamerare gli ultimi dati utili allo sviluppo del lavoro sui materiali. I punti in palio peseranno doppio perché nelle prossime quattro gare si potrebbe decidere la conquista del trofeo di specialità.

Prima prova cronometrata sulla celebre Kandahar per gli uomini. L’Italia, dopo le splendide medaglie conquistate sulla Stelvio, punta a finire nel migliore dei modi una stagione che ha riservato grandi soddisfazioni nel settore velocità. Paris e Franzoni sfrutteranno l’allenamento odierno per iniziare a prendere contatto con la pista e valutare le traiettorie da adottare nella gara di sabato.

Come seguire gli eventi in tv? Non è prevista alcuna copertura tv o streaming della seconda prova cronometrata della discesa di Soldeu e della prima della discesa di Garmisch. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dei due training odierni, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Giovedì 26 febbraio

Ore 10.00 Prima prova cronometrata discesa libera maschile Garmisch (Germania)

Ore 11.00 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile Soldeu (Andorra)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA LIBERA FEMMINILE SOLDEU

1 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

3 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

4 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

5 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

6 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

11 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

14 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

15 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

16 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

17 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

18 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

21 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

25 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

27 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

28 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

30 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

33 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

38 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

39 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

40 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

41 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

42 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

44 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

45 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

47 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic

48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

50 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

51 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

52 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

53 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

54 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

55 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

56 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

57 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA LIBERA GARMISCH

1 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

3 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

5 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

9 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

17 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

21 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

22 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

25 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

26 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

28 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

35 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

36 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

37 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

39 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

41 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

42 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

43 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

47 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

51 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

52 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

54 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

56 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

57 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

58 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

61 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

62 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol