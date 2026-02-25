Sci alpino, le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026: De Silvestro, Mazzel e Bertagnolli puntano in alto

L’Italia sarà presente con sette atleti nello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno venerdì 6 marzo con la Cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona. Gli azzurri cercheranno di ben figurare sulle nevi di casa e le speranze di medaglia non mancheranno per la delegazione tricolore, a cominciare dai portabandiera Renè De Silvestro e Chiara Mazzel.

Il 29enne altoatesino sarà alla sua terza partecipazione ai Giochi e sarà tra i grandi favoriti nelle discipline tecniche, come confermano gli eccellenti risultati conseguiti ai Mondiali 2025 (oro in gigante e argento in slalom) e le due medaglie messe al collo a Pechino 2022 (secondo in gigante e terzo in slalom). La 29enne trentina è reduce dai secondi posti iridati in slalom e gigante e punta a brillare di fronte al proprio pubblico, alla sua seconda partecipazione a cinque cerchi (settima nello slalom di Pechino 2022).

Giacomo Bertagnolli è stato portabandiera a Pechino 2022, dove festeggiò ben quattro medaglie: oro in slalom e super combinata, argento in superG e gigante. Il 27enne trentino, che salì sul gradino più alto del podio anche a PyeongChang 2018 (slalom e gigante), si presenterà da Campione del Mondo in carica in entrambe le discipline tecniche. Federico Pellizzari ha accarezzato il podio quattro anni fa in Cina (quarto in gigante, quinto in supercombinata) e proverà a migliorarsi.

Martina Vozza punta in alto visti i risultati degli ultimi Mondiali: seconda in slalom e gigante nel 2025, prima in superG, discesa e combinata nel 2023. Davide Bendotti e Luca Palla lotteranno con grande cuore e caparbietà nel contesto agonistico più importante del quadriennio.