Doppio trionfo! Giorgia Collomb e Ilaria Ghisalberti vincono a pari merito il gigante di Oppdal di Coppa Europa

Arriva una splendida e clamorosa doppietta per l’Italia al termine del secondo gigante di Oppdal (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista scandinava, infatti, Giorgia Collomb ha piazzato una rimonta sensazionale andando a vincere la gara a braccetto con Ilaria Ghisalberti. Un risultato davvero eccezionale che va a impreziosire una già ottima stagione per le nostre portacolori.

Giorgia Collomb, quattordicesima al termine della prima manche, si è saputa superare nella seconda. Miglior tempo assoluto e risalita vertiginosa fino al tempo di 2:07.63 con il quale ha vinto la gara. Al suo fianco, come detto, Ilaria Ghisalberti che, dopo il settimo posto a metà gara, a sua volta è stata in grado di rimontare e centrare il successo a pari merito. Completa il podio la svizzera Dania Allenbach che chiude a 19 centesimi dalle due azzurre.

Quarta posizione per la tedesca Fabiana Dorigo a 35 centesimi dalla vetta, quinta per la svizzera Stefanie Grob a 40, mentre è sesta la connazionale Vanessa Kasper a 47. Settima la statunitense Tatum Grosdidier a 59 centesimi, ottava la svizzera Janine Maechler a 61, davanti alla connazionale Selina Egloff a 62, mentre completa la top 10 la nostra Sophie Mathiou a 1.09, che precede l’austriaca Nina Astner, che era al comando a metà gara.

Le altre italiane: chiude al 13° posto Alice Pazzaglia a 1.28, quindi 17a Tatum Bieler a 1.49, mentre è 22a Laura Steinmair a 2.14. Annette Belfrond accusa oltre 5 secondi.