Sci alpino, la classifica della discesa femminile: Goggia ci crede, Vonn assente e su chi fare la corsa

Lindsey Vonn svetta al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera grazie ai 400 punti conquistati nelle prime cinque gare stagionali disputate in questa specialità: vittoria e secondo posto a St. Moritz, successo a Zauchensee, terze piazze in Val d’Isere e a Tarvisio. Il vantaggio sulla più immediata inseguitrice è di ben 144 lunghezze, ma la fuoriclasse statunitense non tornerà più in pista dopo il brutto infortunio accusato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e dunque la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo si è riaperta.

Ben sette atlete sono racchiuse in 78 punti e con la possibilità di colmare il distacco nei confronti di Lindsey Vonn, quando mancano quattro gare al termine della stagione (salvo cancellazioni, ipotesi sempre da considerare quando si parla delle discipline veloci). La tedesca Emma Aicher occupa il secondo posto con 256 punti, tallonata dalla connazionale Kira Weidle-Winkelmann (232) e poi a seguire un terzetto italiano composto da Laura Pirovano (207), Sofia Goggia (180) e Nicol Delago (180).

Sofia Goggia è chiamata all’inseguimento: dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi, la fuoriclasse bergamasca proverà a recuperare terreno per mettere le mani sulla Coppa del Mondo nella specialità prediletta. Si preannuncia un testa a testa con Emma Aicher (argento a cinque cerchi), ma attenzione anche alla statunitense Breezy Johnson (178), Campionessa Olimpica che però non ha mai vinto una gara nel massimo circuito internazionale itinerante. Ci può provare anche Laura Pirovano, considerando l’eccellente stato di forma e la brillante continuità di risultati di cui si è resa protagonista nel corso di questa stagione.

Ricordiamo il calendario che ci attende all’orizzonte, in quattro gare può succedere di tutto e i ribaltoni sono dietro l’angolo: il 27 febbraio a Soldeu (Andorra), il 6-7 marzo in Val di Fassa (si disputeranno due prove sulle nevi italiane, una è il recupero dell’evento cancellato a Crans Montana prima della rassegna a cinque cerchi), il 21 marzo a Lillehammer (Norvegia) nell’ambito delle finali del massimo circuito internazionale itinerante. Di seguito la classifica della Coppa del Mondo di discesa libera femminile.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA LIBERA

1. Lindsey Vonn (USA) 400, stagione finita

2. Emma Aicher (Germania) 256

3. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 232

4. Laura Pirovano (Italia) 207

5. Sofia Goggia (Italia) 180

5. Nicol Delago (Italia) 180

7. Cornelia Huetter (Austria) 179

8. Breezy Johnson (USA) 178

9. Mirjam Puchner (Austria) 142

10. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 141

11. Ilka Stuhec (Slovenia) 137

12. Nina Ortlieb (Austria) 132

13. Romane Miradoli (Francia) 124

14. Magdalena Egger (Austria) 123

15. Jacqueline Wiles (USA) 120

16. Ester Ledecka (Cechia) 104