LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni fa subito la differenza! Si rivede Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00

11.28 Il francese Matthieu Bailet con il numero 54 chiude in settima posizione a 74 centesimi da Franzoni.

11.21 Lo statunitense Erik Arvidsson è nono a 1.10 da Franzoni.

11.16 CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA PROVA DISCESA

1 Giovanni Franzoni ITA 1:49.52

2 Felix Monsen SVE +0.26

3 Ryan Cochran-Siegle USA +0.60

4 Brodie Seger CAN +0.64

4 Mattia Casse ITA +0.64

6 Nils Allegre FRA +0.66

7 Alexis Monney SVI +0.79

8 Simon Jocher GER +1.02

9 Luis Vogt GER +1.13

10 Cameron Alexander CAN +1.20

Christof Innerhofer ITA +1.54

Florian Schieder ITA +1.58

Guglielmo Bosca ITA +2.00

Benjamin Jacques Alliod ITA +2.71

Dominik Paris ITA +13.03

11.09 Il tedesco Simon Jocher con il numero 45 si mette in ottava posizione a 1.02 da Franzoni.

11.03 A questo punto rimarremo pronti ad aggiornare su eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. Gli italiani presenti sono ormai scesi tutti.

11.02 Lo svedese Felix Monsen (numero 38) vola in seconda posizione a 26 centesimi da Franzoni!

11.01 Lo svizzero Livio Hiltbrand (numero 37) chiude a 4.67 da Franzoni.

11.00 CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA PROVA DISCESA

1 Giovanni Franzoni ITA 1:49.52

2 Ryan Cochran-Siegle USA +0.60

3 Brodie Seger CAN +0.64

3 Mattia Casse ITA +0.64

5 Nils Allegre FRA +0.66

6 Alexis Monney SVI +0.79

7 Luis Vogt GER +1.13

8 Cameron Alexander CAN +1.20

9 Raphael Haaser AUT +1.22

10 Marco Odermatt SVI +1.36

Christof Innerhofer ITA +1.54

Florian Schieder ITA +1.58

Guglielmo Bosca ITA +2.00

Benjamin Jacques Alliod ITA +2.71

Dominik Paris ITA +13.03

10.58 Guglielmo Bosca è sui tempi di Franzoni nel tratto iniziale, quindi lascia un secondo esatto nel settore centrale. Chiude 20° a 2.00.

10.56 Il canadese Brodie Seger con il pettorale numero 35 è veloce nel tratto iniziale con soli 33 centesimi di ritardo da Franzoni. Seger chiude la sua prova con il terzo crono a soli 64 centesimi dalla vetta.

10.55 Il tedesco Romed Baumann chiude 19° a 2.06 da Franzoni.

10.53 L’austriaco Otmar Striedinger chiude in 12a posizione a 1.49.

10.52 L’austriaco Marco Schwarz non va oltre la 17a posizione a 1.89 da Franzoni.

10.50 L’austriaco Raphael Haaser è sui tempi di Franzoni in vetta. Arriva nel settore centrale e lascia 1.20 in un colpo solo. Al traguardo chiude in ottava posizione a 1.22 da Franzoni.

10.48 Il nostro Benjamin Jacques Alliod non spinge e chiude in 20a posizione a 2.71. 10.47 Kyle Negomir è decimo a 1.45.

10.46 Alessio Miggiano si ferma in 17a posizione a 2.32 da Franzoni. Con il numero 29 parte lo statunitense Kyle Negomir.

10.44 Christof Innerhofer inizia con 82 centesimi ritardo nel tratto iniziale. Lascia un altro secondo nella parte centrale, quindi chiude in 11a posizione a 1.54 da Franzoni. Al cancelletto lo svizzero Alessio Miggiano.

10.42 Il tedesco Luis Vogt spinge specialmente nel tratto finale e chiude al sesto posto a 1.13 da Franzoni. Al via ora il nostro Christof Innerhofer!

10.41 Elian Lehto conclude in 16a posizione a 2.93 da Franzoni.

10.39 Nils Alphand non va oltre la 23a posizione a 5.22 da Franzoni. Al via ora il finlandese Elian Lehto.

10.38 Adrien Theaux scende senza spingere sin dal primo metro e conclude 20° a 4.31. Un altro francese al via, Nils Alphand.

10.36 Stefan Babinsky lascia oltre un secondo già nel tratto iniziale e conclude in 15a posizione a 2.34 da Franzoni. Tocca ora al francese Adrien Theaux.

10.35 Lars Roesti (pettorale numero 21) chiude la sua prova in 17a posizione a 3.68 dalla vetta. Al cancelletto l’austriaco Stefan Babinsky.

10.33 Bryce Bennett non spinge minimamente e conclude la sua prova in 18a posizione a 4.74 da Franzoni. Tocca ora allo svizzero Lars Roesti.

10.32 Miha Hrobat inizia con 68 centesimi di ritardo nel primo tratto, quindi chiude all’11° posto a 1.67 da Franzoni. Pronto a partire lo statunitense Bryce Bennett.

10.30 Cameron Alexander lascia un secondo già nel tratto iniziale. Il canadese non recupera e conclude sesto a 1.20 da Franzoni. Tocca ora allo sloveno Miha Hrobat.

10.29 Maxence Muzaton non forza e si ferma al 15° posto a 4.23 dalla vetta. Al cancelletto il canadese Cameron Alexander.

10.27 Stefan Rogentin conclude la sua prova con il settimo tempo a 1.36 da Franzoni. Tocca ora al francese Maxence Muzaton.

10.26 Ryan Cochran-Siegle è veloce nel tratto iniziale e si presenta a metà pista con soli 7 centesimi da Franzoni. Chiude in seconda posizione a 60 centesimi da Franzoni. Tocca ora allo svizzero Stefan Rogentin.

10.24 Mattia Casse è il più veloce in vetta con 6 centesimi su Franzoni. Arriva a metà pista a soli 13 centesimi di distacco. Chiude in seconda posizione a 64 centesimi dalla vetta. Al via ora lo statunitense Ryan Cochran-Siegle.

10.23 Vincent Kriechmayr è veloce in vetta ed è sui tempi di Franzoni, poi lascia oltre un secondo nel tratto centrale. Chiude in crescendo ma rimane comunque settimo a 1.77. Ancora un azzurro al cancelletto: Mattia Casse con il numero 14.

10.21 Il campione olimpico Franjo Von Allmen dopo un primo tratto vicino a Franzoni molla nel settore centrale e lascia oltre un secondo. Chiude in frenata ed è nono a 3.12. Alla partenza ora Vincent Kriechmayr.

10.20 Marco Odermatt non spinge al massimo e si ferma in quarta posizione a 1.36 da Franzoni che sembra davvero aver messo a segno un tempo di tutto rispetto. Ed ora è la volta di Franjo Von Allmen!

10.19 Nils Allegre spinge lungo tutto il corso della discesa ed è secondo a 66 centesimi da Franzoni. Attenzione, ora è la volta di Marco Odermatt.

10.17 Florian Schieder inizia con 78 centesimi di ritardo nella parte alta. Chiude in quarta posizione a 1.58 dalla vetta. Al cancelletto il francese Nils Allegre.

10.16 Dominik Paris chiude il tratto iniziale con 66 centesimi di ritardo da Franzoni. L’altoatesino perde altri centesimi nel tratto centrale. Chiude frenando completamente a 13.03 da Franzoni. Ed ora Florian Schieder!

10.15 Alexis Monney è il più veloce in alto, ma a metà pista perde quasi 6 decimi da Franzoni. Lo svizzero arriva al traguardo perdendo ancora e si ferma in seconda posizione a 79 centesimi. Ed ora attenzione si prepara Dominik Paris!

10.13 Giovanni Franzoni inizia con 26 centesimi di vantaggio nel tratto iniziale, che diventano 53 verso il settore centrale. L’azzurro continua a volare e si porta a 93 di vantaggio. Nel tratto finale prosegue a tutta e vola in vetta in 1:49.52 con ben 1.53 su Hemetsberger. Al via ora lo svizzero Alexis Monney.

10.11 Niels Hintermann lascia 56 centesimi in vetta, quindi recupera qualcosa a metà pista e si porta a 40. Nel tratto conclusivo non spinge al massimo e finisce in 1:51.58 a 53 centesimi. Ed ora è la volta di Giovanni Franzoni!

10.09 Daniel Hemetsberger è veloce nel tratto alto con 16 centesimi su Murisier. Nel finale guadagna ancora, si porta a 34 di vantaggio, quindi chiude in 1:51.05 e vola in vetta con 60 di margine. Tocca ora allo svizzero Niels Hintermann, poi inizieranno gli azzurri!

10.07 Justin Murisier procede sui tempi di Crawford fino a metà pista. Quindi cambia marcia e guadagna un secondo in poche porte. Chiude in 1:51.65 con 1.44 sul canadese. Al cancelletto l’austriaco Daniel Hemetsberger.

10.05 James Crawford spinge sin dai primi metri e arriva a metà pista con 89 centesimi di vantaggio. Chiude in 1:53.09 con 1.46 su Sejersted. Tocca ora allo svizzero Justin Murisier.

10.03 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted chiude con il tempo di 1:54.55. Al via ora il canadese James Crawford.

10.01 SI PARTE! Inizia la prima prova della discesa di Garmisch. Adrian Smiseth Sejersted è sul tracciato.

09.58 Pochi istanti e si incomincia. Adrian Smiseth Sejersted, con il pettorale numero 1, si prepara al cancelletto di partenza.

09.55 Le condizioni meteo al momento a Garmisch. Temperatura elevata di ben 4°, cielo sereno e assenza di vento. La neve, ad ogni modo, risulta ancora compatta.

09.52 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA PROVA

1 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

3 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

5 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

9 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

17 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

21 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

22 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

25 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

26 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

28 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

35 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

36 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

37 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

39 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

41 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

42 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

43 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

47 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

51 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

52 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

54 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

56 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

57 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

58 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

61 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

62 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

09.49 La discesa vedrà 62 atleti al via. La partenza avverrà a quota 1.690 metri, l’arrivo a 770. Il dislivello è di 920 metri, mentre la lunghezza del tracciato è di 3.300 metri.

09.46 Domani si tornerà in azione per la seconda prova, mentre da sabato 28 marzo si inizierà a fare sul serio. Alle ore 11.45 si inizierà con la discesa sulla Kandahar, mentre domenica primo marzo si chiuderà sempre alle ore 11.45 con il superG.

09.43 Riparte, dunque, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina si torna in azione sulle nevi tedesche per due prove veloci.

09.40 Buongiorno e benvenuti a Garmisch-Partenkirchen. Tra 20 minuti esatti prenderà il via la prima prova della discesa maschile.

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa maschile di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sulla celebre pista “Kandahar” si andrà in scena alle ore 10.00 per il primo allenamento in vista del fine settimana sulle nevi teutoniche.

Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 10.00 si inizierà con la prima prova cronometrata. Domani, venerdì 27 febbraio, si replicherà, mentre sabato 28 febbraio si inizierà a fare sul serio alle ore 11.45 con la discesa vera e propria. Domenica primo marzo, invece, alle ore 11.45 sarà la volta del superG.

L’Italia schiera nove uomini per le due gare. Il dt Max Carca ha infatti convocato: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Banjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese. Vedremo, quindi, come si comporteranno Dominik Paris (su una pista amica) e Giovanni Franzoni, reduci dalle medaglie in discesa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Il primo allenamento della discesa di Garmisch-Partenkirchen scatterà alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della prova, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco. Buon divertimento!