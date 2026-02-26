LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.00

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La Coppa del Mondo femminile riparte da Soldeu, in Andorra, e lo fa nel segno della velocità. Sulla pista “Aliga” va in scena la seconda prova della discesa libera, primo vero banco di prova del circuito dopo le intense emozioni dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Il weekend proporrà una discesa e due superG, ma già dai primi metri del primo allenamento si è capito che la sfida sarà serratissima e che l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista.

Il miglior tempo della prima giornata lo ha firmato la ceca Ester Ledecka, capace di chiudere in 1:33.39 con il pettorale numero 18, interpretando con grande fluidità la parte centrale del tracciato e facendo la differenza nel tratto conclusivo. Alle sue spalle si è inserita una convincente Nicol Delago, distante appena 37 centesimi, segnale importante per l’azzurra che sembra aver trovato subito il giusto feeling con la pista andorrana. Terza posizione per Sofia Goggia a 43 centesimi, sempre aggressiva e già vicina alle migliori pur senza forzare eccessivamente in alcuni passaggi chiave.

Quarta la svizzera Malorie Blanc a 46 centesimi, davanti all’austriaca Ariane Raedler a 47, a conferma di un equilibrio sottilissimo nelle primissime posizioni. Sesta piazza per Laura Pirovano, anche lei sotto il secondo di distacco, mentre la svizzera Corinne Suter ha chiuso settima dopo aver rallentato vistosamente nel finale, quando era transitata con un vantaggio interessante all’ultimo intermedio: un chiaro segnale di gestione in vista della gara. Completano la top ten l’austriaca Nina Ortlieb, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, con la statunitense Breezy Johnson subito alle loro spalle.

Tra le altre italiane, prova interlocutoria per Federica Brignone, 17ª senza spingere al massimo e appaiata a Elena Curtoni. Più indietro Roberta Melesi, Nadia Delago e Asja Zenere, oltre a Sara Allemand e Sara Thaler, tutte concentrate più sulla ricerca delle linee migliori e delle sensazioni giuste che sul cronometro. La seconda prova sarà ora determinante per capire chi deciderà di scoprire le carte e chi continuerà a lavorare in ottica gara. Dopo l’onda emotiva olimpica, Soldeu rappresenta il primo vero snodo della stagione post-Cortina: l’Italia c’è, le big internazionali anche, e la sensazione è che la discesa del weekend possa vivere su distacchi minimi e altissima intensità agonistica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento!