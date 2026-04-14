Sofia Goggia: “Non si può dire che la mia stagione sia stata negativa”

Nel corso del FISI Media Day a Milano ha parlato alla stampa Sofia Goggia, che ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa, nella quale l’azzurra ha portato a casa la medaglia di bronzo nella discesa libera delle Olimpiadi e la Coppa del Mondo di specialità nel superG.

L’azzurra è soddisfatta della gestione mentale dei momenti complicati: “È stata una stagione piena di difficoltà. Sono riuscita a gestire delle situazioni difficili, anche la discesa delle Olimpiadi. In quella giornata avrei potuto non commettere degli errori, però fu estremamente positiva per come l’ho gestita mentalmente“.

Goggia traccia un bilancio complessivo della stagione, che non può che essere positivo, visto quanto fatto: “Chiudere la stagione con una medaglia olimpica e una Coppa del Mondo non si può dire che sia negativa. Le aspettative erano alte in tre discipline, ma tante cose non sono andate per il verso giusto“.