Sci alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Garmisch: 9 azzurri in Germania
Anche per il settore maschile dello sci alpino riprende, dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il circuito della Coppa del Mondo 2025-2026: la tappa di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, prevede una discesa e un superG. Saranno inoltre due le prove cronometrate sulla pista Kandahar.
Il direttore tecnico dell’Itala, Max Carca, ha convocato nove atleti per le due gare teutoniche, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.
In tutte le giornate si gareggerà a partire dalle ore 11.45: giovedì 26 e venerdì 27 si terranno le due prove cronometrate per la discesa libera, prevista sabato 28, mentre domenica 1° marzo si disputerà il superG. L’Italia avrà 9 pettorali in entrambe le gare.