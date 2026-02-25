Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Garmisch: una vittoria e due podi

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 saluta i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e riprende il proprio cammino che sta per imboccare l’ultimo mese di gare. Il Circo bianco al maschile si prepara per la tappa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) che ci proporrà due prove veloci. Vedremo di nuovo in azione Dominik Paris, fresco di medaglia con i Cinque Cerchi. Andiamo a ripercorrere i suoi precedenti sulla Kandahar.

L’esordio di Dominik Paris sulla Kandahar arriva il 28 gennaio 2012 con un buon sesto posto nella discesa vinta dallo svizzero Didier Cuche davanti al canadese Erik Guay ed all’austriaco Hannes Reichelt. Passiamo al 23 febbraio 2013 con un ottavo posto nella discesa vinta da Christof Innerhofer davanti agli austriaci Georg Streitberger e Klaus Kroell. Il 28 febbraio 2015 arriva un quinto posto nella discesa vinta dall’austriaco Hannes Reichelt davanti al connazionale Romed Baumann e Matthias Mayer.

Saltiamo in avanti al 30 gennaio 2016 con 13° posto nella discesa vinta dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde davanti allo sloveno Bostjan Kline ed allo svizzero Beat Feuz. Niente podio anche il 27 gennaio 2017 nella discesa vinta dallo statunitense Travis Ganong davanti al norvegese Kjetil Jansrud ed al nostro Peter Fill, mentre il nativo di Merano chiude al decimo posto. Nella giornata successiva, il 28 gennaio 2017, sfiora il podio con un quarto posto nella gara vinta da Hannes Reichelt davanti a Peter Fill e Beat Feuz.

Il podio arriva il 27 gennaio 2018 con Dominik Paris che chiude al terzo posto nella discesa vinta da Beat Feuz davanti a Vincent Kriechmayr. La vittoria a Garmisch arriva il 5 febbraio 2021 con il nostro portacolori che precede Beat Feuz e Matthias Mayer. Nella giornata successiva, il 6 febbraio 2021, invece, è ottavo nel superG vinto da Vincent Kriechmayr davanti a Matthias Mayer e Marco Odermatt. Nell’ultima edizione disputata Domme è ottavo nel superG del 27 gennaio 2024, gara vinta da Nils Allegre davanti a Guglielmo Bosca e Loic Meillard, quindi nella giornata successiva del 28 gennaio 2024 non va oltre la 16a posizione nel superG vinto da Marco Odermatt davanti a Raphael Haaser e Franjo von Allmen.