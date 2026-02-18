A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (18 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 18 febbraio, è il dodicesimo giorno di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente ricca e significativa per i colori azzurri. L’Italia sarà infatti protagonista in otto finali che assegneranno medaglie, a conferma di una spedizione ampia e competitiva in diverse discipline. Si va dallo slopestyle maschile di snowboard, spettacolare e imprevedibile, alle team sprint di sci di fondo, passando per la staffetta femminile di biathlon, lo slalom femminile di sci alpino, gli aerials femminili di sci freestyle e il short track, con la staffetta femminile e i 500 metri maschili.

Le aspettative sono particolarmente alte in alcune prove chiave. Nella team sprint a tecnica libera di sci di fondo, l’Italia si affida all’esperienza e alla velocità di Elia Barp e Federico Pellegrino, una coppia capace di giocarsela con le grandi potenze nordiche grazie a tattica, affiatamento e un finale sempre molto competitivo.

Attenzione anche alle staffette femminili, dove l’Italia punta a salire sul podio sia nel biathlon sia nello short track, discipline in cui compattezza del gruppo, gestione della pressione e precisione nei momenti chiave possono fare la differenza. Grande curiosità infine per i 500 metri maschili di short track, gara esplosiva e ad alto tasso di adrenalina, in cui gli azzurri Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali proveranno a sfruttare velocità e capacità di lettura della gara per inserirsi nella lotta per le medaglie.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 18 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, qualificazioni: Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)



10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

10.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, qualificazioni: Elia Barp/Federico Pellegrino

11.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, finale: eventuale Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter

12.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, finale: eventuale Elia Barp/Federico Pellegrino

13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche: eventuali Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada

14.45 BIATHLON – Staffetta 4×6 km femminile: Italia (Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi)

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada

20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschili, quarti di finale: Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

20.44 SHORT TRACK – 500 metri maschili, semifinali: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

21.00 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A: Italia (formazione da definire)

21.27 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale B: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale A: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.