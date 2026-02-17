A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma staffetta femminile e streaming

Domani si terrà la staffetta femminile di biathlon valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento fissato mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45 per la partenza di una gara che si annuncia altamente spettacolare sulle nevi di Anterselva, con l’Italia a caccia del podio puntando tanto sulle sue stelle Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Le azzurre proveranno a restare fino in fondo nella posizione di lottare per le medaglie, ma se dovessero allinearsi i pianeti non sarebbe così impossibile mettere nel mirino addirittura il titolo a cinque cerchi. Francia e Svezia sono le favorite della vigilia, mentre il team italiano può giocarsela più o meno alla pari con Norvegia e Germania senza sottovalutare altre outsider come Finlandia, Cechia, Austria e Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di mercoledì 18 febbraio alle Olimpiadi 2026. La staffetta femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

14.45 Staffetta femminile 4×6 km – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.