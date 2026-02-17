A che ora lo sci alpino domani in tv, slalom femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concluderà con lo slalom femminile. L’appuntamento è per domani, mercoledì 18 febbraio, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove andrà in scena l’ultima gara di questa edizione dei Giochi: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30 per incoronare per incoronare la nuova Campionessa Olimpica e festeggiare l’ultimo podio della rassegna a cinque cerchi.

L’Italia si affiderà soprattutto a Lara Della Mea, splendida quarta in gigante ad appena cinque centesimi dalla medaglia d’argento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 10.00 Slalom femminile a Cortina d’Ampezzo, prima manche (Italia) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom femminile a Cortina d’Ampezzo, seconda manche (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.