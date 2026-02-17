A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 18 febbraio, streaming, italiani in gara

Mercoledì 18 febbraio, prenderà il via il quinto giorno del programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci proseguirà e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per dare un seguito a quanto di buono fatto finora.

Prosegue il cammino nei 500 metri maschili dove Pietro Sighel spera di dare un connotato diverso a dei Giochi molto amari dal punto di vista individuale. La squalifica nei 1000 metri e l’uscita di scena nei 1500 metri, venendo travolto dall’imperizia altrui, sono episodi che fanno male. Con lui ci saranno anche Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini.

Fari puntati anche sulla staffetta femminile nella quale Arianna Fontana ambisce alla quattordicesima medaglia olimpica. Dopo essere uscita piuttosto amareggiata dalla finale dei 1000 metri, la campionessa valtellinese vuole riscattarsi e trascinare le sue compagne al massimo possibile.

Per le gare di mercoledì 18 febbraio dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport1 HD, DAZN e su HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SHORT TRACK DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 20:15 500 metri – Quarti di finale

Ore 20:42 500 metri – Semifinali

Ore 20:50 staffetta femminile – Finale B

Ore 20:59 staffetta femminile – Finale A

Ore 21:24 500 metri uomini – Finale B

Ore 21:29 500 metri uomini – Finale A

ITALIANI IN GARA SHORT TRACK DOMANI ALLE OLIMPIADI

500 metri uomini – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

staffetta femminile – Italia