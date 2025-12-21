Seguici su
Sport in tv oggi (domenica 21 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 21 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley con le finali del Mondiale per club, il ciclocross con Coppa del Mondo di Koksijde, il tennis con la finale delle Next Gen ATP Finals, e tanto altro ancora.

Saranno le prime due teste di serie a sfidarsi nell’ultimo atto delle Next Gen ATP Finals 2025 di tennis: a Gedda, in Arabia Saudita, lo statunitense Learner Tien (numero 1 del seeding) affronterà il belga Alexander Blockx (numero 2 del torneo).

Nell’ultimo atto del Mondiale per club 2025 di volley maschile Perugia affronterà i nipponici dell’Osaka Bluteon: gli umbri hanno già battuto i giapponesi per 3-2 nella seconda giornata della prima fase a gironi della manifestazione ed ora le due squadre saranno nuovamente l’una contro l’altra per giocarsi il titolo.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 21 dicembre

7.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Secret Garden: aerials a squadre – discovery+

9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: doppio maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: singolo femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: singolo maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: staffetta 4×6 km femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isère: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 femminile – discovery+

12.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Innichen: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Trapani – LBA TV

12.15 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Pisa – DAZN, DAZN 1

13.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+

14.00 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: staffetta 4x.7.5 km maschile – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 maschile – discovery+

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Sassari – flima.tv

15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Basket, Serie A: Venezia-Napoli- LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

17.00 Basket, Serie A: Udine-Treviso – LBA TV

17.00 Volley, Superlega: Cuneo-Civitanova – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Milano – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Padova-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Basket, Serie A: Cremona-Tortona – LBA TV

18.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: finale, Tien-Blockx – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Brixia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Venezia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Derthona-Sesto San Giovanni – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

19.00 Volley, Mondiale per club: finale 3° posto, Zawiercie-Volei Renata – VBTV, DAZN

19.00 Volley, Superlega: Modena -Cisterna – DAZN, VBTV

19.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Trento – LBA TV

20.00 Basket, Serie A: Varese-Trieste – LBA TV

20.00 Calcio a 5, amichevole: Italia-Finlandia – Vivo Azzurro TV

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Atalanta – DAZN, DAZN 1

22.30 Volley, Mondiale per club: finale, Perugia-Osaka Bluteon – VBTV, DAZN

