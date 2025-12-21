LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel per continuare la striscia vincente. Forfait di Van Aert

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara maschile di ciclocross di Koksijde, evento valido per la Coppa del Mondo 2025/2026. Continua lo spettacolo natalizio con l’immediata rivincita tra l’olandese Mathieu Van der Poel ed il belga Wout Van Aert che sfuma dopo la tappa di Anversa. Appuntamento fissato alle 15.10 con migliaia di appassionati che gremiranno il percorso della località situata nelle Fiandre Occidentali.

Van der Poel vuole continuare la sua striscia vincente. L’asso del team Alpecin-Deceuninck ha dimostrato di non avere rivali nonostante il periodo di assenza dovuto al termine della stagione di ciclismo su strada. Il neerlandese ha piazzato subito due vittorie, e vuole calare il tris nella località belga. Proveranno ad impensierirlo i padroni di casa Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte e Toon Aerts.

Squadra olandese che può confidare tra gli altri anche su Lars van der Haar, Pim Rohnaar e Tibor Del Grosso. Come di consueto si prospetta un duello tra le due nazioni che monopolizzano il ciclocross internazionale. Tre gli azzurri al via, ovvero Federico Ceolin, Filippo Fontana e Filippo Agostinacchio, che proveranno ad agguantare un risultato utile ad accrescere il morale in vista dei prossimi appuntamenti.

La gara maschile di ciclocross di Koksijde, evento valido per la Coppa del Mondo 2025/2026, inizierà alle 15.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!