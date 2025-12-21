LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri si giocano il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo tra Sir Sicoma Monini Perugia e l’Osaka Bluteon. La finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile ha preso forma giorno dopo giorno, fino a delineare un epilogo tanto atteso quanto affascinante: Sir Sicoma Monini Perugia contro Osaka Bluteon. Domenica 21 dicembre, alle 22.30 italiane, il palcoscenico dell’Arena Guilherme Paraense di Belém, in Brasile, ospiterà un confronto senza precedenti tra la potenza europea e l’ambizione asiatica, con in palio il titolo più prestigioso a livello di club.

Il cammino di Perugia verso l’atto conclusivo è stato scandito da certezze e autorità. Inseriti nel Pool B, i Block Devils hanno imposto fin dall’inizio il proprio ritmo, liquidando Swehly Sports Club e Sada Cruzeiro con due 3-0 senza appello. L’unico vero ostacolo della prima fase è arrivato proprio contro Osaka Bluteon, in un match vibrante e lunghissimo, deciso soltanto al quinto set. In quella circostanza, la formazione di Angelo Lorenzetti ha saputo ribaltare l’inerzia, cancellare match point avversari e chiudere 3-2, esibendo sangue freddo e solidità mentale nei frangenti decisivi. La semifinale ha poi rafforzato le credenziali umbre. Contro i brasiliani del Vôlei Renata, Perugia ha offerto una prova di grande maturità, chiudendo la pratica in tre set (25-15, 25-16, 25-21) e togliendo progressivamente fiducia ai padroni di casa. La gestione lucida di Simone Giannelli ha distribuito il gioco con equilibrio, consentendo a più attaccanti di incidere con continuità. Wassim Ben Tara, Agustin Loser e Oleh Plotnytskyi hanno garantito concretezza offensiva, mentre il sistema muro-difesa ha ridotto al minimo le soluzioni dei brasiliani. Per i Block Devils si tratta della terza finale mondiale consecutiva, con la possibilità di arricchire una bacheca già impreziosita dai successi del 2022 e del 2023.

Dall’altra parte della rete ci sarà la sorpresa Osaka Bluteon, autentica rivelazione del torneo. I giapponesi hanno iniziato la competizione con due affermazioni nette contro Sada Cruzeiro e Swehly Sports Club, entrambe chiuse in tre set, mostrando organizzazione, intensità e grande velocità di gioco. L’unica battuta d’arresto è arrivata nel già citato confronto con Perugia, perso al tie-break dopo una gara di altissimo livello. La risposta di Osaka è stata però immediata e fragorosa. In semifinale, la squadra nipponica ha spazzato via i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie con un 3-0 (25-17; 25-23; 25-19) che non ammette repliche, conquistando la prima finale mondiale della propria storia. Una vittoria costruita sulla regia ordinata di Antoine Brizard, sulla potenza dell’opposto Yuji Nishida e sulla continuità in banda di Miguel Angel Lopez, il tutto sostenuto da una fase difensiva solida e da un ritmo costantemente elevato.

La sfida di Belém rappresenta quindi molto più di una semplice finale: sarà la rivincita del girone, ma anche il confronto tra due identità opposte. Perugia porta in dote profondità di roster, esperienza internazionale e abitudine a giocare partite da titolo; Osaka Bluteon risponde con entusiasmo, velocità e una struttura collettiva che ha già messo in difficoltà avversari di primo piano. I favori del pronostico sorridono agli umbri, ma i giapponesi hanno dimostrato di possedere qualità e personalità per competere fino all’ultimo pallone.

La squadra asiatica è guidata in panchina dal finlandese Tuomas Sammelvuo e in campo dall’esperienza del palleggiatore Antoine Brizard, 31 anni, due volte campione olimpico, arrivato in estate dopo quattro stagioni a Piacenza. Alle sue spalle c’è Sunshuke Nakamura, 26 anni, ormai un punto fermo del club alla sesta annata in maglia Bluteon. Il ruolo di opposto è affidato all’esplosività di Yuji Nishida, 25 anni, volto noto anche al pubblico italiano per il passato a Vibo Valentia e oggi al terzo anno a Osaka, con Hiroto Nishiyama (22 anni) pronto a subentrare.

In posto quattro agiscono Shoma Tomita (28 anni, ex Toray Arrows) e Miguel Angel Lopez (28 anni, cubano, proveniente dall’Al Rayyan), mentre dalla panchina possono dare energia Masato Kai (22 anni, ex Paris Volley) e Kenyu Nakamoto, alla sesta stagione con il club.

Al centro trovano spazio il cinese Shikun Peng (25 anni, reduce dall’esperienza al Paris Volley) e Larry Evbade-Dan, anche lui 25enne, da cinque stagioni a Osaka, con le alternative Akihiro Yamauchi (dieci anni in Bluteon) e Keitaro Nishikawa. Il reparto difensivo è completato dal libero titolare Tomohiro Yamamoto, arrivato due anni fa dal Sakai Blazers, con Kotaro Ikeshiro come seconda linea.

