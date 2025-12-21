BiathlonSport in tvSport Invernali
A che ora il biathlon oggi, Mass start Annecy 2025: programma, tv, startlist, streaming
Oggi, domenica 21 dicembre, si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) assisteremo alle ultime gare dell’anno solare. Saranno le Mass Start ad animare la scena e, messe in archivio le Sprint e le Pursuit, si completerà il trittico in terra transalpina cone le prove con partenza di massa.
Ad aprire il programma odierno saranno le donne con la 12.5 km. Le atlete saranno chiamate a un ulteriore sforzo, dopo l’inseguimento ieri che ha chiesto non poco dal punto di vista fisico e mentale. Tra le fila azzurre, fari puntati su Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. L’altoatesina ha conquistato due terzi posti finora in questa tappa e vedremo se avrà energie per il tris. La sappadina, di contro, non è riuscita a concludere nella top-3 come avrebbe sperato e ci proverà in questa Mass Start. Ci sarà anche Rebecca Passler a tenere alto il vessillo italico, dopo il 13° posto dell’inseguimento (miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo).
Alle 14:45 sarà la volta degli uomini. Tommaso Giacomel vuol essere tra i protagonisti. La precisione nelle serie di tiro sarà un fattore determinante, perché la condizione fisica sugli sci c’è. Vedremo se risponderà all’appello Lukas Hofer, che ha deciso di saltare la Pursuit di ieri allo scopo anche di preservarsi in vista di questa prova.
Le due Mass Start femminile e maschile di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), valide per la terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, andranno in scena quest’oggi (domenica 21 dicembre). Non è prevista la copertura televisiva, mentre in streaming si potrà seguire su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport entrambe le gare. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE del programma odierno.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI IN TV
Domenica 21 dicembre
Ore 12:15 12.5 km Mass Start femminile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia)
Ore 14:45 15 km Mass Start maschile ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia)
PROGRAMMA MASS START BIATHLON ANNECY: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST MASS START FEMMINILE BIATHLON ANNECY 2025
1 JEANMONNOT Lou FRA 1 165
2 WIERER Dorothea ITA 2 130
3 MAGNUSSON Anna SWE 3 28
4 MINKKINEN Suvi FIN 4 120
5 KIRKEEIDE Maren NOR 5 63
6 VITTOZZI Lisa ITA 6 100
7 OEBERG Hanna SWE 7 131
8 BENED Camille FRA 8 20
9 OEBERG Elvira SWE 9 42
10 HAUSER Lisa Theresa AUT 10 58
11 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 11 75
12 MICHELON Oceane FRA 12 28
13 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 13 57
14 HALVARSSON Ella SWE 14 48
15 BASERGA Amy SUI 15 3
16 VOIGT Vanessa GER 16 43
17 WEIDEL Anna GER 17 51
18 CHARVATOVA Lucie CZE 18 10
19 SIMON Julia FRA 19 82
20 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 20 100
21 RICHARD Jeanne FRA 21
22 KLEMENCIC Polona SLO 22 26
23 CLOETENS Maya BEL 23 28
24 ERMITS Regina EST 24 38
25 IRWIN Deedra USA 25 47
26 PREUSS Franziska GER 36 53
27 DAVIDOVA Marketa CZE 27 52
28 VOBORNIKOVA Tereza CZE 26 51
29 PASSLER Rebecca ITA 39 45
30 ANDEXER Anna AUT 44 32
STARTLIST MASS START MASCHILE BIATHLON ANNECY 2025
1 BOTN Johan-Olav NOR 1 145
2 PERROT Eric FRA 2 92
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 3 95
4 GIACOMEL Tommaso ITA 4 43
5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 5 131
6 LAEGREID Sturla Holm NOR 6 67
7 FILLON MAILLET Quentin FRA 7 48
8 JACQUELIN Emilien FRA 8 140
9 PONSILUOMA Martin SWE 9 86
10 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 10 140
11 HORN Philipp GER 11 6
12 WRIGHT Campbell USA 12 46
13 NAWRATH Philipp GER 13 62
14 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 14 73
15 ULDAL Martin NOR 15
16 STRELOW Justus GER 16 46
17 NELIN Jesper SWE 17 49
18 CLAUDE Fabien FRA 18 49
19 HORNIG Vitezslav CZE 19 63
20 EDER Simon AUT 20 56
21 BURKHALTER Joscha SUI 21 46
22 FREY Isak Leknes NOR 22 5
23 HOFER Lukas ITA 23 19
24 STROLIA Vytautas LTU 24 14
25 GUNKA Jan POL 25 38
HIIDENSALO Olli FIN 28 57
27 SEPPALA Tero FIN 32 45
28 LOMBARDOT Oscar FRA 34 32
29 ZOBEL David GER 33 30
30 KRCMAR Michal CZE 29 30