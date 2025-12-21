LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis deve limitare i danni in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del secondo giorno di gare finali della Coppa del Mondo di skicross, con diversi azzurri che partiranno per migliorare o ripetere la prestazione di ieri dove hanno trionfato il canadese Reece Howden nella competizione maschile e la svedese Sandra Naeslund in quella femminile.

Nella competizione maschile, sono cinque gli azzurri che fanno parte dei trentadue sciatori che gareggeranno: parliamo di Dominik Zuech, che ieri ha concluso alla settima posizione, Davide Cazzaniga che partirà con la diciassettesima pettorina, Simone Deromedis che invece ha ventiquattresima, Federico Tomasoni con la ventisettesima e Edoardo Zorzi con il ventiseiesimo.

Da vedere con attenzione, sarà la prestazione di Deromedis che ieri è uscito ai quarti di finale perdendo la testa della classifica della Coppa del Mondo a favore di Howden che lo ha scavalcato. Per quanto riguarda la competizione femminile, c’è Jole Galli a rappresentare l’Italia anche se ieri non ha realizzato la miglior prestazione della carriera.

La seconda giornata di finali a Innichen inizierà alle 12.00 con gli ottavi di finale maschili, mentre la competizione femminile inizierà subito dopo la fine della prima fase degli uomini. Segui l’intera gara con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport: buon divertimento a tutti!