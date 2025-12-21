Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Koksijde 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert

Dopo il grande spettacolo della tappa di Anversa, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta oggi a vivere un nuovo appuntamento in Belgio. Si terrà nella giornata di domenica 21 dicembre la tappa di Koksijde sull’iconico circuito di Duinencross. Ci sarà spazio, oltre alle consuete prove Elite, anche per le gare per le categorie Junior (maschili e femminili) ed Under 23 maschile.

Ieri ad Anversa è andato in scena un vero e proprio assolo di Mathieu Van Der Poel che inanella il secondo successo consecutivo dopo quello di Namur. Si è rivisto anche un buon Wout Van Aert, all’esordio stagionale. Ora la sfida tra i due grandi interpreti del fango si sposta di pochi chilometri ma resta la curiosità sul possibile duello tra due fuoriclasse.

In campo femminile invece Lucinda Brand cerca un nuovo successo in terra belga, dopo la convincente vittoria di ieri. Torna oggi in gara anche Mattia Agostinacchio. Il campione europeo in carica cercherà di farsi valere nella prova maschile Under 23.

PROGRAMMA CICLOCROSS KOKSIJDE 2025

Domenica 21 dicembre

Ore 9.30 Prova Uomini Junior

Ore 10.35 Prova Donne Junior

Ore 12.00 Prova Uomini Under 23

Ore 13.40 Prova Donne Elite

Ore 15.10 Prova Uomini Elite

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA TAPPA DI KOKSIJDE 2025

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (Elite donne e uomini)

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport

Diretta Live testuale: OA Sport (Elite donne e uomini)