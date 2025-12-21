LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Odermatt favorito sulla Gran Risa, Vinatzer ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante della Alta Badia, gara di apertura della tappa in programma a La Villa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. Dopo i tre giorni dedicati alle discipline veloci in Val Gardena, è il momento delle discipline tecniche con un gigante oggi e uno slalom domani sulle nevi della Gran Risa, appuntamenti molto importanti in chiave Coppa del Mondo generale e soprattutto di specialità.

Ancora una volta tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile dell’Alta Badia, quinto appuntamento stagione per questa specialità. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, dove è già salito due volte quest’anno, anche se i rivali non mancano fra questi c’è anche un azzurro, Alex Vinatzer che cerca la continuità di rendimento in questa disciplina. Lo svizzero, che lo scorso anno ha trionfato su queste nevi, in una stagione che non sempre lp ha visto dominare in gigante, sa di avere i riflettori puntati su di lui, anche se non sembra soffrire la pressione.

Gli avversari non mancano di certo allo svizzero: l’austriaco Stefan Brennsteiner è salito sul gradino più alto del podio a Copper Mountain, mentre i compagni di squadra Loic Meillard e Luca Aerni lo hanno preceduto nell’ultimo gigante in Val d’Isere. Attenzione anche ai norvegesi Alexander Steen Olsen, due vittorie lo scorso anno, Henrik Kristoffersen, secondo a Copper Mountain e Atle Lie McGrath, terzo nella prima gara di Soelden. Tra gli uomini da tenere d’occhio per il podio ci sono anche il brasiliano di Norvegia Lucas Braathen, che sul podio ci è salito in gigante lo scorso anno sulla Birds of Prey e a Kranjska Gora, l’esperto svizzero Thomas Tumler, che ha vinto la sua prima gara della carriera lo scorso anno a Beaver Creek ed è salito sul podio iridato, gli austriaci Raphael Haaser, che vuole confermarsi anche in Coppa del Mondo dopo l’exploit nella gara iridata dello scorso anno, Marco Schwarz e Patrick Feurstein, lo sloveno Zan Kranjec, e il croato Filip Zubcic, terzo a Soelden.

In campo italianol’attesa è per Alex Vinatzer che è in grande condizione e ha disputato diverse buone gare, soprattutto in gigante, finora ma attenzione anche a Luca De Aliprandini, veterano azzurro, rinfrancato dal miglioranento delle condizioni della compagna Michelle Gisin, reduce da una brutta caduta, e attenzione anche a Raffaele Della Vite. Gli altri azzurri al via sono Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, tutti a caccia di una non facile qualificazione nella seconda manche, mentre non ci sarà purtroppo Giovanni Borsotti che in allenamento ieri si è procurato la rottura del tendine dell’adduttore e uno strappo addominale.

slalom gigante della Alta Badia, gara di apertura della tappa in programma a La Villa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.00, seconda manche alle 13.30.