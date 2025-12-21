Dove vedere in tv Perugia-Osaka Bluteon, Finale Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming

Perugia affronterà l’Osaka Bluteon nella finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane) a Belem (Brasile). I Campioni d’Europa andranno a caccia del terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023, ma la missione si preannuncia decisamente complicata vista la caratura dei vice campioni d’Asia, che si sono presentati in terra sudamericana e hanno raggiunto con carattere l’atto conclusivo.

Si consumerà la rivincita di un incontro già disputato nella fase a gironi, quando i Block Devils ebbero la meglio al tie-break annullando dei match-point ai sorprendenti avversari. In semifinale i rossoneri hanno travolto i brasiliani del Volei Renata per 3-0, mentre i giapponesi, alla prima finale della loro storia in questa competizione, hanno liquidato i polacchi dell’Aluron Zawiercie (vice campioni d’Europa, battuti dalla corazzata umbra nella finale dell’ultima Champions League).

I Campioni d’Europa potranno affidarsi ai loro consueti uomini di punta per fronteggiare il sestetto nell’orbita del gruppo Panasonic: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, il libero Massimo Colaci. Dall’altra parte della rete spiccano il palleggiatore francese Antoine Brizard, lo schiacciatore cubano Miguel Angel Lopez, l’opposto giapponese Yuji Nishida.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Osaka Bluteon, finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Belem sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PERUGIA-OSAKA BLUTEON, FINALE MONDIALE PER CLUB

Domenica 21 dicembre

Ore 22.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Osaka Bluteon – Diretta streaming su VBTV, DAZN

