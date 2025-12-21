Seguici su
LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per risalire in classifica generale

5 minuti fa

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.00, ci saranno 53 atlete da 15 Paesi.

Saranno otto le azzurre al via della gara odierna: Laura Pirovano partirà col 3, Roberta Melesi col 5, Sofia Goggia col 6, Elena Curtoni con l’8, Sara Allemand col 32, Sara Thaler col 37, Nicol Delago col 41 e Nadia Delago col 47.

Finora in stagione è stato disputato un solo superG: a St. Moritz domenica scorsa vinse la neozelandese Alice Robinson, che dunque guida la classifica di specialità con 100 punti, davanti alla transalpina Romane Miradoli, seconda a quota 80, ed a Goggia, terza con 60. Nella gara elvetica fu sesta Curtoni, con Pirovano ottava.

In classifica generale, invece, Goggia è a quota 272, al nono posto, mentre la statunitense Lindsey Vonn è settima con 290. A guidare è l’altra statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 558 punti, davanti a Robinson, seconda con 404, che potrà avvicinarsi alla vetta, ed alla tedesca Emma Aicher, terza con 345.

Il superG femminile in programma a Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11.00: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

