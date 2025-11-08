Sport in tv oggi (sabato 8 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 8 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande abbuffata per gli appassionati di motori: Sprint Race e qualifiche del GP del Brasile per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP del Portogallo per la MotoGP. I Mondiali di tiro a segno entrano nel vivo con l’attesissima carabina 10 metri, dove l’Italia spera nel colpaccio di Dennis Sollazzo.

Sul fronte tennistico spazio alle finali delle WTA Finals e dei due tornei maschili della settimana: Lorenzo Musetti affronterà il serbo Novak Djokovic nell’atto conclusivo dell’ATP 250 di Atene, con il chiaro obiettivo di alzare al cielo il trofeo in modo da qualificarsi alle ATP Finals, l’evento di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo.

Ci sarà da divertirsi con gli Europei di ciclocross, riflettori puntati sulla prova elite femminile (Sara Casasola andrà a caccia del podio) e sulla gara under 23 maschile (Mattia Agostinacchio ha tutte le carte in regola per sognare in grande). L’Italia affronterà l’Australia nel Test Match di rugby a Udine, da non perdere Italia-Slovenia nella European Cup of Nations di hockey ghiaccio.

Da seguire il Grand Prix di pattinaggio artistico, i Mondiali di canottaggio beach sprint (nuova disciplina olimpica), i Mondiali di BMX, la 8 Ore del Bahrain per il WEC (la Ferrari insegue il Mondiale costruttori), i Mondiali di trampolino elastico e il Trofeo Nico Sapio di nuoto. Non mancheranno i campionati nazionali di basket, volley, pallanuoto, pallamano.

Tradizionale piatto sfizioso per gli amanti del grande calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri, alla vigilia della finestra riservata alle Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 8 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 8 novembre

00.30 RALLY – Rally del Giappone, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle ore 02.00 alle ore 03.00 e dalle ore 04.30 alle ore 05.30; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 02.00 alle ore 03.00 e dalle ore 04.30 alle ore 05.30)

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Korea Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free dance a Osaka (diretta streaming su Discovery+)

05.00 GOLF (DP World Tour) – Abu Dhabi Golf Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating coppie a Osaka (diretta streaming su Discovery+)

07.00 SNOOKER – International Championship, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

07.40 CANOTTAGGIO BEACH SPRINT – Mondiali, finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1)

08.15 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Pistola maschile/femminile 50 metri (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

08.35 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating maschile a Osaka (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.40 MOTO3 – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.40 CICLISMO (Mondiali Trials) – Gara elite uomini (diretta streaming su Discovery+)

10.25 MOTO2 – GP Portogallo, prova libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara juniores donne (non è prevista diretta tv/streaming)

11.10 MOTOGP – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating femminile a Osaka (diretta streaming su Discovery+)

11.50 MOTOGP – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.00 WEC – 8 ore del Bahrain, gara (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Campobasso (diretta streaming su Flima Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

12.30 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Carabina femminile 10 metri, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.30 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Individuale maschile/femminile, semifinali (diretta streaming su Eurovision Sport)

13.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara under 23 uomini (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Mataro-Ekipe Orizzonte Catania (diretta streaming su European Aquatics Tv)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Schalke 04-Elversberg (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming Su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Cechia-Burkina Faso, Uganda-Cile (diretta streaming su FIFA+)

13.40 RUGBY (Test Match) – Irlanda-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 MOTO3 – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Mondiali U17) – Mali-Austria (diretta streaming su FIFA+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Alaves (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Juventus (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

14.00 TENNIS – WTA Finals, finale doppio: Babos/Stefani-Kudermetova/Mertens (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.30 CALCIO (Mondiali U17) – Francia-Canada (diretta streaming su FIFA+)

14.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Bra-Pineto (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Trapani-Piceno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)

14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Sei partite: AN Francescato-Rugby Lyons, Biella-Colorno, Mogliano-Emilia, Padova-Viadana, Rovigo-Fiamme Oro, Vicenza-Parabiago (non è prevista diretta tv/streaming)

14.40 MOTO2 – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.50 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Neom-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)

15.00 F1 – GP Brasile, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara elite donne (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Catanzaro (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Modena (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Padova (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Virtus Entella (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Carrarese (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 GOLF (PGA Tour) – WWT Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 21.00)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Telimar (diretta streaming su Waterpolo Channel)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Pro Recco-Quinto, Salerno-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 BMX RACING (Mondiali) – Park donne, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Amburgo-Borussia Dortmund, Hoffenheim-Lipsia, Bayer Leverkusen-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 CALCIO (Mondiali U17) – USA-Tajikistan (diretta streaming su FIFA+)

16.00 MOTOGP – GP Portogallo, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Sincro misto, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Fulham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Burnley (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go)

16.00 HOCKEY GHIACCIO (European Cup of Nations) – Italia-Slovenia (diretta streaming su IIHF Tv)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – Catalunya-Trieste (diretta streaming su European Aquatics Tv)

16.00 TENNIS – ATP 250 Atene, finale: Musetti-Djokovic (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.10 RUGBY (Test Match) – Scozia-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Mondiali U17) – Paraguay-Panama (diretta streaming su FIFA+)

16.15 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Venezia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Flima Tv)

16.30 NUOTO – Trofeo Nico Sapio, finali (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

16.30 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Carabina maschile 10 metri, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17, finale per il terzo posto) – Brasile-Messico (diretta streaming su FIFA+)

16.30 TENNIS – ATP 250 Metz, finale: Norrie-Tien (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.45 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Arabia Saudita-Nuova Zelanda, Irlanda-Uzbekistan (diretta streaming su FIFA+)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Brest (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 TENNIS – WTA Finals, finale singolare: Sabalenka-Rybakina (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

17.15 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Palermo (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

17.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Rimini (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Torres (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Casarano (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)

17.30 EQUITAZIONE – Coppa del Mondo salto a ostacoli a Fieracavalli Verona (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – Plebiscito Padova-Barceloneta (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.45 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Osijek (diretta streaming su Como Tv)

18.00 BMX RACING (Mondiali) – Park uomini, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Colonia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Monza-Cisterna (diretta streaming su VBTV)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Levante (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ittihad-Al Ahli (diretta streaming su Como Tv)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New Jersey Devils-Pittsburgh Penguins (diretta streaming su NHL Tv, DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Ortigia, Trieste-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cologne-Bolzano, Pressano-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Nuoro, Mestrino-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Rapallo-Telekom (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.40 RUGBY (Test Match) – Inghilterra-Fiji (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.40 RUGBY (Test Match) – Italia-Australia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – St. Mirren-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)

19.00 F1 – GP Brasile, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Philadelphia Flyers-Ottawa Senators (diretta streaming su NHL Tv, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Brixen-Cingoli, Conversano-Merano, Eppan-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Leno-Padova, Mezzocorona-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Venezia-Sampdoria (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Eger-Roma (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17, finale per il primo posto) – Corea del Nord-Paesi Bassi (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Macerata (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Trento (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Roseto-Battipaglia, Sesto San Giovanni-Broni, San Martino-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – CDM Futsal-L84 Torino (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Kaiserslaurtenr-Hertha Berlino (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)

20.45 CALCIO (Serie A) – Parma-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Villareal (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Clausura argentina) – Racing Club-Defensa y Justicia (diretta streaming su Como Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Lens (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

21.10 RUGBY (Test Match) – Francia-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Santa Clara-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Nashville Predators-Dallas Stars (diretta streaming su NHL Tv, DAZN)

23.00 MMA – UFC Fight Night 274, main event: Gabriel Bonfim vs Randy Brown (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 11.10, 11.50 E ALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI SPRINT RACE E QUALIFICHE DI F1 ALLE 15.00 E ALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLOCROSS FEMMINILE ALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI U23 DI CICLOCROSS ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TIRO A SEGNO ALLE 12.15

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRALIA DI RUGBY ALLE 18.40