LIVE Ciclocross, Europei femminili 2025 in DIRETTA: Sara Casasola cerca il podio nella gara Élite

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova èlite femminile degli Europei di ciclocross 2025. A Middelkerke (Belgio). Kermesse europea che verrà aperta in mattinata dalle prove juniores, e che domani si concluderà con il piatto forte della gara maschile. Occhi puntati su Sara Casasola, splendida rivelazione dell’avvio di stagione. L’azzurra proverà a sfidare lo squardrone olandese, con le orange favoritissime nonostante l’assenza di Fem van Empel.

Il tracciato scelto per la rassegna continentale ridisegna quello che ha ospitato i campionati belgi nel 2022. L’anello si snoda nel mezzo della base militare di Lombardsijde, ed è caratterizzato da ampi tratti da percorrere sulla sabbia tra spiaggia e dune. Per il resto le atlete affronteranno il solito saliscendi contorniato da curve tecniche e sezioni in cui l’abilità nel guidare il mezzo farà di certo la differenza.

Favorita d’obbligo l’olandese Lucinda Brand, autentica mattatrice di questo inizio di stagione. Squadra neerlandese fortissima nonostante il forfait della campionessa uscente Fem van Empel, con Aniek van Alphen ed Inge van der Heijden a caccia quantomeno del podio. Debutto stagionale invece per Ceylin Del Carmen Alvarado e per la lussemburghese Marie Schreiber, che difficilmente potranno inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. L’Italia si affida a Sara Casasola, reduce da due settimane da sogno con la vittoria nel Superprestige di Overijse ed i due podi nel Koppenbergross ed a Lokeren. Squadra azzurra completata da Carlotta Borello, Lucia Bramati e Rebecca Gariboldi.

La gara èlite femminile degli Europei 2025 di ciclocross inizierà alle 15.00.