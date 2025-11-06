F1, GP Brasile 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Entriamo ufficialmente nella fase decisiva del Mondiale di Formula Uno 2025. La stagione si tuffa nel rush finale con il titolo che è ancora totalmente in bilico tra tre piloti. Ci attende, quindi, un fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del campionato, assolutamente elettrizzante, e non solo perchè vedremo la quinta Sprint Race della stagione.

Il programma del weekend brasiliano sarà rivoluzionato per la Sprint Race. Si inizierà venerdì 7 novembre alle ore 15.30 italiane con la prima, ed unica, sessione di prove libere, mentre alle ore 19.30 si inizierà a fare subito sul serio con la Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta che prenderà il via sabato 8 novembre alle ore 15.00. Alle ore 19.00, poi, sarà la volta delle qualifiche vere e proprie, con il Gran Premio di San Paolo che si disputerà domenica 9 novembre alle ore 18.00.

La corsa al titolo si fa sempre più vibrante. Al comando della classifica generale, dopo la vittoria di Città del Messico, troviamo ora Lando Norris con 357 punti, con appena una lunghezza di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre è terzo e sempre in agguato Max Verstappen con 321 punti, quindi con 36 punti da recuperare rispetto alla prima posizione. Quarto George Russell con 258 punti, mentre è quinto Charles Leclerc con 210.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile in diretta la Sprint Race. Le qualifiche e la gara, invece, saranno in differita. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO, mentre tv8.it proporrà la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2025 F1

Venerdì 7 novembre

Ore 15.30-16.30 Prove libere 1

Ore 19.30-20.14 Sprint Qualifying

Sabato 8 novembre

Ore 15.00-16.00 Sprint Race

Ore 19.00-20.00 Qualifiche

Domenica 9 novembre

Ore 18.00 Gran Premio di San Paolo