LIVE Musetti-Djokovic, ATP Atene 2025 in DIRETTA: il toscano si gioca il tutto per tutto per andare a Torino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e BENVENUTI alla DIRETTA LIVE della finale del torneo di Atene! Si affrontano Lorenzo MUSETTI e Novak DJOKOVIC in una sfida che promette scintille e che conta tantissimo per l’azzurro.

Quest’ultimo con una vittoria sarebbe sicuro di giocare per la prima volta in carriera le ATP Finals a Torino, che inizieranno domenica pomeriggio alla Inalpi Arena. Curiosamente, il destino dell’azzurro dipende da Novak Djokovic, 101 volte campione a livello ATP, che se dovesse decidere di non partecipare al torneo dei maestri consentirebbe anche in caso di sconfitta a Musetti di essere il numero 8 a Torino. Insomma, tantissima carne al fuoco.

Va detto che, laddove Musetti strappasse la qualificazione a Torino a pieno titolo, imponendosi oggi metterebbe il punto esclamativo ad una stagione roboante. È proprio il titolo che è mancato: le due finali, quella di MONTECARLO e quella nel 250 di Chengdu, non sono state concretizzate e un titolo manca da tre anni. Qualora fosse ottavo nella race, ma anche se restasse nono, la stagione sarebbe rimarchevole e Musetti avrebbe comunque la possibilità di riposare prima di spremersi per l’ultima volta a Bologna per le Finali di Davis!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE di un attesissima finale del torneo di Atene tra Lorenzo MUSETTI e Novak DJOKOVIC: si giocherà alle ore 16:00! Non potete mancare!