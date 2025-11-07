Dove vedere in tv Musetti-Djokovic, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming

Arriverà domani, sabato 8 novembre, il momento clou nella rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l’azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, nella finale degli Hellenic Championship 2025 di tennis, torneo nel quale è il numero 2 del seeding, contro il numero 1, il serbo Novak Djokovic.

Il match sarà il secondo ed ultimo di giornata sul Center Court a partire dalle ore 12.30 italiane e si giocherà comunque non prima delle ore 16.00 italiane. Nei nove precedenti tra i due sul circuito maggiore, Djokovic è in vantaggio per 8-1: Lorenzo Musetti vinse solo nel 2022 nel Masters 1000 di Montecarlo.

La sfida tra Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic, valida per la finale dell’ATP 250 di Atene, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP ATENE 2025

Sabato 8 novembre – Center Court

Dalle ore 12.30 italiane – Finale doppio

Santiago Gonzalez/David Pel (Messico/Paesi Bassi, 3) – Francisco Cabral/Lucas Miedler (Portogallo/Austria, 2)

Non prima delle ore 16.00 italiane – Finale singolare

Lorenzo Musetti (Italia, 2) – Novak Djokovic (Serbia, 1) – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP ATENE 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.